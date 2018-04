NAB2018: Neues von MoovIT

Zwei Produkte stehen bei MoovIT im Fokus: die neueste Version von HelmutFX mit EditShare Flow Integration und der Remote Node Renderer für Adobe Media Encoder CC.

HelmutFX ist europaweit schon in vielen Posthäusern und bei Sendeanstalten im Einsatz, so MoovIT. Was kann HelmutFX? HelmutFX hilft bei der Postproduktionsverwaltung und wird von seinen Entwicklern als virtueller Koordinator bezeichnet, der Ordnungs- und Verwaltungsprozesse von Adobe Premiere Pro CC-Dateien unterstützt. Mit dem Ziel, Operator bei der täglichen Arbeit zu entlasten, Fehler zu vermeiden und Freiräume für kreatives Arbeiten zu schaffen.

Während der NAB zeigt MoovIT nun die dritte Generation dieses Helfers mit zahlreichen neuen Features. Auffälligster Unterschied: die neue GUI. Außerdem ist nun ein flexibles Management von Adobe Premiere Pro CC Projekten möglich, Adobe Premiere Projekte sind up- und downkonvertierbar und HelmutFX kann in EditShare Flow integriert werden. Nutzer können nun standortübergreifend zusammenarbeiten, auch heterogene Mac-/Windows-Umgebungen werden unterstützt und Metadaten sind frei konfigurierbar. Wichtig ist es den Entwicklern, darauf hinzuweisen, dass das Tool jeweils in den bestehenden Workflow integriert wird, das heißt HelmutFX ordnet sich dem Workflow unter – nicht umgekehrt.

Zweite Messe-Neuheit bei MoovIT: der neue Rendering-Workflow für Adobe Media Encoder CC. Mit dem Remote Node Renderer reagiert MoovIT nach eigenen Angaben auf die Anforderungen von Sendeanstalten und Produktionshäusern, die Editingkapazitäten effektiver zu nutzen. Während Editing-Workstations bisher oft durch langwierige Ingest- oder Export-Vorgänge lahm gelegt wurden, bleibt nun durch die MoovIT RNR-Lösung mehr Zeit für die eigentliche kreative Arbeit.

Clips und komplette Sequenzen werden für das Rendering direkt aus Adobe Premiere Pro CC oder After Effects CC zu einem separaten Server oder einer Serverfarm geschickt. Darüber hinaus sorgen benutzer- und projektabhängige Presets zur Steuerung der Zielformate, -ordner und Metadaten für Ordnung auf dem zentralen Speicher.