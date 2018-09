IBC2018: HD1200-Minikamera jetzt auch für SlomoTV

Die Minikamera HD1200 von Lux Media Plan und der ReplayServer von SlomoTV bilden gemeinsam eine kompakte und mobile Lösung.

Die kleine Hochleistungskamera Lux Media Plan HD1200 bietet 120fps in progressive Full-HD und 50%-Slow-Motion-Video. Jetzt können bis zu zwei solcher Kameras in SlomoTVs Simple RII Server integriert werden. Dieser ReplayServer bietet acht Kanäle und ist mit 1 HE sehr kompakt. Gemeinsam mit der Hochleistungskamera HD1200 entsteht so eine mobile Lösung.

Besonders Rental-Anbieter seien laut SlomoTV an dem System interessiert, da es kurze Rüstzeiten bei schnellen Ortswechseln ermögliche. Zudem lasse sich die Kamera mittels SMPTE-Glasfaserkabel an Stellen montieren, die für andere Kameras undenkbar seien, wie die Eckpfosten beim Fußball oder die Latte beim Hochsprung.

Der Simple RII Server unterstützt die 662 Konfiguration (6Rec+6Search+2Play) für HD und 442 für 3G-Signale. Er bietet zahlreiche Optionen wie SuperMotion, NLE und die VideoReferee–Applikation. Zudem bietet er drei Grafik-Outputs und kann bis zu 266 Stunden 100MBit HD-Video aufzeichnen und speichern.