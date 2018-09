IBC2018: Arvato Systems präsentiert neue Lösung zur Videobearbeitung

Arvato Systems und Vidispine zeigen gemeinsam Neuheiten für die Videobearbeitung und die Vermarktung von Werbezeiten präsentieren.

Arvato Systems zeigt mit seinen neuen Lösungen erneut die Verbindung von „Content and People“

Arvato Systems und Vidispine zeigen gemeinsam in Halle 3 an Stand B38 Neuheiten für die Videobearbeitung und die Vermarktung von Werbezeiten präsentieren. Zu den Highlights gehören ein neuer, browserbasierter Videoeditor, spannende neue VPMS EditMate-Funktionen sowie innovative Lösungen zur Kampagnenplanung und Content-Monetarisierung. Das explosionsartige Wachstum von Videocontent erhöht die Nachfrage nach einer noch schnelleren und effizienteren Erstellung und Bearbeitung dieser Inhalte. Produzenten und Sendeanstalten, die ihr Publikum an sich binden und neue Zuschauer gewinnen möchten, müssen ihren Produktionsteams Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen sie schnell und effizient qualitativ hochwertige Inhalte erstellen und veröffentlichen können. Und zwar unabhängig von Standort und Bandbreite. Erstmals präsentiert Arvato Systems auf der diesjährigen IBC eine unternehmensübergreifende „Full-Stack“-Lösung für die Videobearbeitung.

Der MediaEditor wird den Besuchern des Messestands an zahlreichen Demo-Tischen präsentiert: die neue, auf HTML 5 basierende Software ermöglicht einfache, intuitive Bearbeitungen und verfügt über zahlreiche elementare Funktionen wie Voice-Over und Grafik-Overlays – browserbasiert. Langsame Verbindungen stellen für die fortschrittliche, MPEG-DASH-konforme VPMS-Streaming-Engine kein Problem dar und eine enge Integration mit der Arvato Systems Video Production Management Suite (VPMS) ist selbstverständlich.

„Work anywhere“ – Arbeiten Sie von überall!

Remote-Arbeit und standortübergreifende Zusammenarbeit werden zur neuen Normalität im Produktionsalltag. Diese neue Funktionalität in VPMS EditMate wurde bereits auf der NAB vorgestellt und ist nun pünktlich zur IBC verfügbar. Sie überträgt hochwertige Full-HD-Videos direkt an Adobe Premiere Pro-Clients. Video-Redakteure und Cutter erleben die gesamte Adobe-Umgebung mit vollem Funktionsumfang – benötigen aber nur einen Bruchteil der sonst erforderlichen Bandbreite. Eine echte „Work anywhere“-Lösung, die es ermöglicht, den eigenen Infrastruktur-Overhead zu reduzieren. Ein zentralisiertes Rendering entlastet die Clients, spart dadurch Zeit und erhöht die Produktivität.

Gezielte Schaltung von Werbezeiten auf allen Plattformen, auch linear

Mit den digitalen, plattformübergreifenden Ad-Sales-Lösungen von Arvato Systems können Sender auf der ganzen Welt die Reichweite und Häufigkeit von Anzeigen steuern, um sehr zielgerichtete und lukrative Kampagnen durchzuführen. Für die IBC 2018 bringt Arvato Systems mit BMS AdStore und BMS S4AdOpt das Beste aus Online- und Digitalwerbung in das klassische lineare Fernsehen, das weiterhin für hohe Umsätzen bei den Sendeanstalten sorgt. Neben der metadatengesteuerten, automatisierten Planung mit BMS Avatega können die Besucher am Stand auch sehen, wie die Platzierungsoptimierungs-Algorithmen in BMS S4AdOpt auf Promotionen angewendet werden können, um so die Zuschauerzahlen zu erhöhen und damit weitere Umsatzmöglichkeiten zu generieren.

Media Supply Chain von morgen

Die „Media Supply Chain“ von morgen wird eine gänzlich neue sein. Jedes Unternehmen, das sich in einer sich schnell verändernden Medienlandschaft behaupten will, muss sich sowohl technologisch als von der Business-Seite her an die sich verändernden Prozesse anpassen können. Vidispine bietet hierfür die Mediendienstplattform „Vidinet“ als Basis, um flexible und kosteneffiziente Supply Chains aufzubauen. Benutzer können festlegen, dass nur die erforderlichen Dienste bei Bedarf aktiviert wer-den. Die Vidinet-Kostenvorhersage-API bietet Ihnen volle Kontrolle und Transparenz und hilft Kunden, ihren ROI zu maximieren.