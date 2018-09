IBC2018: Professionelle In-Ear-Hörer von Sennheiser

Sennheiser stellt eine neue Serie professioneller In-Ear Hörer vor. Das Einstiegsmodell IE 40 PRO wird ab Ende des Monats erhältlich sein wird.

Das Einstiegsmodell IE 40 PRO wird ab Ende des Monats erhältlich sein wird. Die Audiowiedergabe des IE 40 PRO zeichnet sich durch Wärme, große Detailtreue und natürliche Klarheit aus und verbessert so für den Künstler auch in schwierigen Bühnensituationen die Konzentration und die Kontrolle über die Darbietung. Das sorgfältige Audiodesign wurde um ein durchdachtes Mechanikkonzept ergänzt, das sich unter anderem durch eine zum Patent angemeldete Kabelführung auszeichnet, mit der ein verfrühter Kabelbruch der Vergangenheit angehören dürfte. Anfang 2019 wird die In-Ear-Serie durch den IE 400 PRO und das Top-Modell IE 500 PRO komplettiert.

Natürlicher, detaillierter Klang reduziert die akustische Belastung

Das Herz des IE 40 PRO ist ein hochwertiger Sennheiser-Wandler, der einen natürlich warmen und kraftvollen Klang mit großer Klarheit verbindet. Die Verzerrung liegt bei nur 0,1% bei 1 kHz und 94 dB. Bassisten, Gitarristen und Schlagzeuger werden sich freuen, dass sie die Bässe und die unteren Mitten nicht nur hören, sondern auch fühlen können – leistungsstarke Neodym-Magnete sorgen mit einem SPL von bis zu 115 dB für den nötigen „Punch“. Der klare und natürliche Klang hat den zusätzlichen Vorteil, die akustische Belastung zu reduzieren, sodass der In-Ear-Monitor auf eine niedrigere Lautstärke eingestellt werden kann.

Zum Patent angemeldete Mechanik

Die hervorragende Audiowiedergabe wurde um ein ausgeklügeltes Mechanikkonzept ergänzt, das u.a. eine zum Patent angemeldete Kabelführung vorsieht, die das Risiko von Kabelbrüchen minimiert. Die eigentliche Steckverbindung ist dabei im Inneren des Ohrpasstücks untergebracht – die Verbindung ist somit vor Verschleiß durch starke Beanspruchung geschützt.

Der IE 40 PRO bietet zudem einen gewissen Schutz auf lauten Bühnen, denn er reduziert Umgebungsgeräusche um bis zu 26 dB. Ermöglicht wird das durch die beiliegenden Ohradapter aus Silikon und einem besonderen Paar Ohradapter aus Memory-Schaumstoff, der sich dem Gehörgang optimal anpasst. Da die Länge des menschlichen Gehörgangs variiert, hat der Ohrhörer zwei Rasten, an denen die Ohradapter befestigt werden können. Die so erzielte optimale Abdichtung hat zudem den Vorteil, eine kraftvolle Basswiedergabe zu ermöglichen.

Der IE 40 PRO ist ab Ende September in einer schwarzen und einer transparenten Version verfügbar. Der In-Ear wird mit einer weichen Aufbewahrungstasche, einem Reinigungswerkzeug, Silkonadaptern in drei Größen (S, M, L) und einem Paar Ohradaptern aus Memory-Schaumstoff in Größe M geliefert.