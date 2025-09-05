Sennheiser wird Gold Sponsor von Rise AV

Sennheiser und die Nonprofit-Organisation Rise AV wollen neue Wege für Geschlechtervielfalt und Inklusion in der AV-Branche erschließen und langfristig Veränderungen bewirken.

»Durch die Unterstützung von Rise AV möchten wir dafür sorgen, dass mehr Stimmen gehört und unterstützt werden und die Zukunft der Audiotechnik mitgestalten können«, sagt Daniel Sennheiser, Co-CEO von Sennheiser. »Das Sponsoring umfasst die Unterstützung des Flaggschiff-Mentoring-Programms von Rise AV und der Elevate-Führungsinitiative sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an Workshops, Schulungen und Praktika.«

»Gemeinsam spiegeln diese Maßnahmen eine Unternehmenskultur wider, in der jede Stimme zählt und unterschiedliche Perspektiven als Quelle von Innovation geschätzt werden«, so das Unternehmen. Sennheiser hatte 2019 sein Diversity Network gestartet, 2022 die Charta der Vielfalt unterzeichnet, ein globales DEI-Training für alle Mitarbeitenden bis 2025 initiiert und begeht jährlich den weltweiten Diversity Day.

»Vielfalt gehört zu unserem Selbstverständnis«, ergänzt Co-CEO Andreas Sennheiser. »Innovation und Kreativität entstehen, wenn verschiedene Blickwinkel zusammenkommen. Unser Team ist ein lebendiger Mix aus Menschen mit unterschiedlichsten Kulturen und Lebenswegen – genauso wie unsere Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt. Rise AV zu unterstützen bedeutet, diese Vielfalt in der AV-Branche noch stärker hör- und erlebbar zu machen.«