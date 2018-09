IBC2018: Panasonic präsentiert ENG-Kamera mit HDR-Modus

Panasonic hat die ENG-Kamera AJ-PX5100 mit Aufzeichnung in HDR und 1080/50p Aufzeichnung aufgewertet.

Die AJ-PX5100 ist eine neue B4 P2HD Schulterkamera, die die erfolgreiche PX5000-Serie des Unternehmens erweitert. Mit ihrer breiten Palette an Aufnahmemöglichkeiten und ihrer außergewöhnlichen Bildqualität richtet sich die AJ-PX5100 an Nachrichtenagenturen, Dokumentarfilm- und Sportproduktionen sowie an Unternehmen und AV-Verleihe.

Dank Full HD 2/3 Typ 3 MOS-Sensor in einem leichten 3,4 kg Gehäuse bietet die AJ-PX5100 als erste Panasonic ENG-Kamera auch HDR(HLG) Inhalte und 1080/50p Aufnahmen.

Darüber hinaus hat Panasonic die Konnektivität der neuen Kamera mit RTMP bei niedriger Latenz als Standard verbessert. Das bedeutet, dass die Kamera nahtlose Streams liefern und Informationen zwischen Kamera und Newsroom schneller als bisher übertragen kann. Diese Funktion wiederum unterstützt die Beschleunigung des News-Workflows. Die AJ-PX5100 bietet drahtlose oder kabelgebundene Konnektivität mit WLAN, USB und Gigabit-Ethernet sowie Verbindungen mit LiveU- und TVU-Netzwerken und unterstützt zudem P2 Cast, das Cloud-basierte News-Edit-System von Panasonic.

Die Kamera verfügt über einen Quad HD LCD-Monitor für eine bessere Bildqualität und bietet eine viermal höhere Pixelzahl als bei Monitoren mit Standardauflösung.