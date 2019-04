NAB2019: Stage Tec zeigt Tonmischung in IP

Stage Tec präsentiert IP-basierte Produkte und Anwendungen für die Tonmischung in Theater, Live und Broadcast.

Die vollständig IP-basierte Audiokonsole Avatus von Stage Tec verfügt über ein neuartiges und intuitives Bedienkonzept. Durch ein klar strukturiertes User-Interface soll die Bedienung des Mischpultes wesentlich vereinfacht werden, ohne dabei auf die Funktionalität zu verzichten, erklärt der Hersteller.

Avatus setzt auf Farbkodierung bei Bedienelementen wie Drehgebern und Fadern sowie auf eine Benutzerführung ohne tiefe Hierarchien. Pro Fader-Modul sorgen zwei 21-Zoll-FHD-Multitouch-Screens für die Darstellung der flexiblen Bedienoberfläche, eine starre Zentraleinheit ist dabei nicht mehr notwendig.

Avatus soll ab Juni 2019 in Baugrößen zwischen 12 und 96 Fadern und in verschiedenen Hardware-Versionen erhältlich sein. Abnehmbare, PoE-gespeiste Metering-Screens zeigen die Modularität des Avatus-Systems und ermöglichen die optimale Anpassung an vielfältige Anwendungsvarianten, sagt Stage Tec.

Das Audiomischpult Aurus Platinum ist Stage Tecs Flagschiff. Jetzt in der vierten Generation, bietet es auch Waves-Integration an. Das bekannte Plug-In kann ab dem Software-Release 4.8 in allen Aurus-Anlagen genutzt werden. Waves wird direkt an die Szenenautomation von Aurus angebunden.

Aurus Platinum lässt sich dank AES67/Ravenna-Anbindung und Dante-Interfaces von Nexus in IP-Netzwerke implementieren.

Crescendo-T ist eine kompakte Konsole mit besonders auf Theateranwendungen abgestimmten, speziellen Features. Die statische Automation wurde um einige Funktionen erweitert und bietet nun in Crescendo -T den gleichen Funktionsumfang wie Aurus.

Wichtig für Theater ist etwa auch der Timecode-Trigger in der Szenenautomation, mit dem Szenen-Events abrufbar sind.

Der Equalizer wurde in Crescendo-T auf acht Bänder erweitert – 4x Peak und je ein High-pass Filter, Low-pass Filter, High-Shelving Filter und Low-Shelving Filter. Auch Crescendo wird zukünftig über Waves verfügen.

On Air Flex ist Stage Tecs kleinstes, vollständig IP-basiertes Mischpult. Die anpassungsfähige, frei konfigurierbare und einfach zu bedienende Konsole eignet sich für Broadcast-Anwendungen. OnAir flex ist vollständig im Nexus-Audionetzwerk integriert und mit allen I/O-Formaten kombinierbar.

Die Konsole ist modular in Größen von einer bis sechs Kassetten erhältlich und verfügt über ein Web-basiertes Remote User Interface.

Nexus, das Audionetzwerk von Stage Tec, bietet Schnittstellen zu sämtlichen Standards und deckt mit den neuesten Karten RIF67 und XFIP auch die aktuellen IP-Formate ab.

Nexus bietet für AoIP-Anbindungen zwei Interfaces: RIF67 für 6-HE-Anlagen und XFIP für 3-HE-Anlagen. Beide Karten basieren auf dem AES67.IO-Modul von DirectOut und unterstützen das AES67/Ravenna-Protokoll. Außerdem entsprechen sie den Standards ST 2110-30 und 2022-7, die die Interoperabilität in Audionetzwerken unterstützen.

Steuerseitig bietet Nexus neben einem hauseigenen System auch einen Ember+ Gateway über die Nexus-Karte XACI an. Schon seit 2012 gibt es die Nexus Karte XDIP für Dante AoIP-Netzwerke. Neu ist die Firmware für die XDIP, die eine Anbindung von Yamaha-Konsolen der CL/QI-Serie an Nexus über das Rio-Protokoll ermöglicht.