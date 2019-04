NAB2019: Zero Density zeigt Echtzeit-Raytracing

Zero Density entwickelt Lösungen für Virtual Studios und Augmented Reality. Die Kerntechnologie des Unternehmens ist der Engine Reality. Zur NAB2019 gibt es eine Vorschau auf Version 2.8.

Zero Density stellt Software her, mit der die Grafikleistung moderner 3D-Game-Engines im Virtual-Studio-Bereich nutzbar wird. Das Produkt, der Reality Engine, ist ein node-basierter Echtzeit-Compositor. Er ermöglicht in einer einzigen Software visuelle Effekte in Echtzeit, inklusive Video-I/O, Keying, Compositing und Rendering. Eine Besonderheit von Reality 2.8 besteht darin, dass die Kerntechnologie nun um Ray-Tracing ergänzt wird, so Zero Density

Schon in Reality 2.7 wurden Projekte in den Bereichen Broadcast, Augmented Reality, Live-Events und E-Sports realisiert, und die nun gezeigte Version soll die Leistungsfähigkeit noch einmal deutlich steigern. Zero Density zeigte während der NAB2019 in Zusammenarbeit mit Nvidia und Epic Games eine Vorschau auf Reality 2.8 mit Echtzeit-Raytracing.

Reality Engine erstellt fotorealistische, visuelle Effekte in Echtzeit, die Darsteller können sich interaktiv auf der Bühne bewegen. Zudem zeigt Zero Density einen eigenen bildbasierten Reality Keyer, der laut Hersteller als weltweit erster Raw.Keyer mit Kamerasensor arbeitet.