NAB2019-Video: So funktioniert Qvest.Cloud

Wie funktioniert Qvest.Cloud im Detail, für wen sind die Lösungen Ultimate und Go gedacht? Ulrich Voigt, Head of Design, erklärt es im Video.

Qvest.Cloud als vorkonfigurierte Lösung

Mit Qvest.Cloud Go bietet Qvest Media vorkonfigurierte gebrauchsfertige Paketlösungen. Die jeweiligen Packages betreibt Qvest Media als SaaS-Modell, das eine flexible Nutzung und Skalierung erlaubt. Ulrich Voigt, Head of Design bei Qvest Media, erläutert im Video, wie Qvest.Cloud Go funktioniert und wie es der Endkunde nutzen kann, um damit in der Cloud eine Liveproduktion zu produzieren.







Qvest.Cloud Ultimatte

Zum Start von Qvest.Cloud bietet Qvest Media die Varianten Ultimate sowie Go an. Die Ultimate-Lösung sei »der Schlüssel zur vollständigen Systemintegration in der Cloud«. So könnten Medienkonzerne und Sender ihren End-to-End-Workflow durch Qvest Cloud Ultimate abbilden.

Damit soll es möglich werden, effizient zu steuern und zu überwachen, dass System-Ressourcen bedarfsabhängig skaliert werden. Die Kostenstruktur von Produktionsprozessen soll planbar und auswertbar sein. Den Kunden soll es möglich sein, Cloud-Automation, Workflow-Orchestrierung, User-Management, Monitoring, Measuring & Billing sowie Cost-Control zu nutzen.

Ulrich Voigt zeigt im Video, welche Partnerlösungen der Katalog von Qvest.Cloud Ultimate schon jetzt bietet und wie sie sich unter dem Dach von Qvest.Cloud in die Workflows der Kunden integrieren lassen. Voigt geht weiter auf die Möglichkeiten des integrierten Moduls für die Kostenkontrolle ein.