NAB2019-Video: Arri zeigt Kamerazubehör

Philip Vischer stellt im Video neues Zubehör vor: die Studio Bridge Plate SBP-1, Arri Bottom Dovetail Plates und Zubehör für Sony Rialto.







Studio Bridge Plate SBP-1

Die neue Studio Bridge Plate SBP-1 gibt es einmal für 15- und einmal für 19-mm-Rohre passend. Alle Funktionen, die bereits in den Vorgängerprodukten BP-8 und BP-9 enthalten waren, sind ebenfalls vorhanden. Neu ist eine zusätzliche Funktion: Die Studio Bridge Plates können direkt von oben auf die Bottom Plates aufgesetzt und wieder entnommen werden. Somit entfällt das Aufschieben der Bridge Plate auf die Bottom Plate. Beim Aufsetzen sichert die SBP-1 automatisch und hörbar in der Schiebeposition.

Von dort aus kann die Platte über einen Hebel auf der gewünschten Position verriegelt werden. Versehentliches Lösen wird durch einen zusätzlichen Sicherungshebel verhindert. Eine an der rechten Seite angebrachte Arri 3/8-16″-Schnittstelle ermöglicht das direkte Befestigen von Zubehör an der SBP-1.

Bottom Dovetail Plates

Die neuen Arri Bottom Dovetail Plates gibt es in vier Längen: 150, 300, 450 und 600 mm. Philip Vischer hebt hervor, dass die Platten zwar deutlich leichter, aber auch robuster sind. An beiden Enden der Bottom Dovetail Plates befindet sich nun ein Entriegelungsknopf. Somit kann bei Bedarf die Kamera an beiden Enden aufgeschoben und entnommen werden.

Die neue, kurze Länge von 150 mm eignet sich für Camera-Carts, Car-Mounts, Steadicam und weitere Anwendungen, in denen eine Ausbalancierung nicht im Vordergrund steht. Die 300mm-Platte eignet sich eher für Kameraleute, die mit Festbrennweiten und einem minimalen Balanceweg arbeiten.

Bei kleinen bis mittleren Objektiven bietet sich die 450 mm an, wobei bei großen und schweren Zoomobjektiven eher die 600-mm-Platte Verwendung findet. Optional erhältliche Rod Support Brackets sind sowohl in 15 mm als auch in 19 mm erhältlich und verhindern bei Bedarf das Absinken der Rohre.

Zubehör Sony Rialto

Sony hat für die Venice-Kamera ein Extension Set entwickelt, das es dem Nutzer erlaubt, den Sensorblock mit der Optik kabelgebunden um bis zu 5,5 m vom Kamerabody abzusetzen. Sony vermarktet dieses Setup unter dem Namen Rialto. Dafür entwickelt Arri derzeit eine Zubehörlösung.