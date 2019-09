IBC2019: Broadcast Solutions wächst mit Videlio Middle-East

Die Broadcast Solutions GmbH, Unternehmen für Medientechnologie und Systemintegration, akquiriert die in Dubai ansässige Videlio.

Die Broadcast Solutions GmbH, Unternehmen für Medientechnologie und Systemintegration, akquiriert die in Dubai ansässige Videlio Middle-East F.Z. LLC, eine Tochtergesellschaft der französischen Videlio-Gruppe. Videlio ist einer der größten Mediensystemintegratoren weltweit und hat über 900 Mitarbeitern und Niederlassungen in Europa, den USA und Asien.

Dieser neue Zukauf wird mit den bestehenden Broadcast Solutions-Aktivitäten im Nahen Osten und Arabien verknüpft werden. »Unser Ziel ist es, unsere Aktivitäten im Nahen Osten, Arabien und darüber hinaus in Afrika auszuweiten«, erklärte Stefan Breder, Geschäftsführer der Broadcast Solutions GmbH. »Diese Akquisition gibt uns bessere Möglichkeiten, regionale Sender zu betreuen und neben unseren Ü-Wagen und mobilen Plattformen auch Studios und Sende-Einrichtungen zu realisieren.«

Mit einem Team von mehr als 10 Mitarbeitern wurde Videlio Middle-East vor fünf Jahren gegründet. Das Unternehmen betreute in der Vergangenheit Rundfunkanstalten in den VAE und GKR-Staaten und realisierte Command and Control-Systeme für Firmen und Behörden wie ADCO, Total, Dassault Systems, Dubai Petroleum oder Emirates NBD.