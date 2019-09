IBC2019: Vitec zeigt Licht und Stative

Zwei neue Stative – das Manfrotto 635 und das Manfrotto 645 – sowie die Lykos 2.0 LED-Leuchte gehören zu den wichtigsten Produkten aus der Vitec Group.

Vitecs Kernmarke Manfrotto präsentiert unter anderem die Einführung des neuen Fast-Lock-Systems, das bei den jetzt in Amsterdam vorgestellten Stativen 645 und 635 verfügbar ist. Ebenfalls neu im Manfrotto-Video-Portfolio ist die nach der NAB noch einmal überarbeitete Lykos 2.0 LED-Leuchte, eine kompakte und dennoch leistungsstarke 2-in-1-Beleuchtungslösung (Daylight und Bicolor).

Neue Stative

Die beiden von Manfrotto neu vorgestellten Fast Stative wurden mit dem primären Ziel entwickelt, Aufbau- und Wartungszeiten zu reduzieren. Die synchronisierten Schließmechanismen zwischen der oberen und unteren Verriegelung ermöglichen es das gesamte Bein mit einer einzigen Verriegelungsbewegung zu steuern und so in Rekordzeit arbeiten zu können. Die neuen Stative bieten große Vielseitigkeit, unterstützen die Verwendung einer großen Auswahl an Köpfen und gewährleisten höchste Verdrehsteifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht.

Das in Aluminium und Carbon erhältliche 645 Video-Stativ ist das erste Modell einer neuen Produktreihe mit Doppelrohren und Ultra-L-Lock-Klemmtechnologie für einen robusten und sicheren Stand. Das Stativ ist mit einer 2-in-1-Halbkugel ausgestattet: einer Standard-100-mm-Halbschale und einem 75-mm-Adapter, um die Verwendung einer größeren Auswahl an Videoköpfen zu ermöglichen. Das 645 verfügt außerdem über eine Mittelspinne. Dank der drei Beinanstellwinkel ist die Verwendung einer Spinne aber optional.

Das neue 635 Video-Stativ ist in Carbon erhältlich und kommt mit dem bei Manfrotto bekannten M-Lock Drehverschluss – für eine schnelle und sichere Verriegelung im Handumdrehen.

Das 635 verfügt über eine 75-mm-Halbkugel und ist zusätzlich mit einem 60-mm-Halbkugel-Adapter (separat erhältlich) kompatibel. Darüber hinaus sind Easy Link-Anschlüsse mit 3/8-Zoll-Gewinde vorhanden, welche sowohl Manfrotto-Arme mit Anti-Rotation-System als auch Arme mit Arri Standard-Befestigungsstiften aufnehmen. So ist es möglich, einen externen Monitor oder anderes Zubehör sicher zu montieren.

Beide Video-Stative verfügen über einen 3- Beinanstellwinkel-Mechanismus für eine einfache Ausrichtung und sind mit Spike-Füßen inklusiv Gummischuhen ausgestattet. Die Fast Stative sind im Kit mit den ebenfalls neuen Videoköpfen Nitro 608 und 612 erhältlich.

Die optional erhältliche 2-in-1-Stativspinne kann sowohl als Boden- sowie als Mittelspinne eingesetzt werden.

Lykos 2.0



Die neue LED-Leuchte Lykos 2.0 ist vielseitig einsetzbar, wasserabweisend und sorgt dank eingebauter LED-Linsen für optimales Tageslicht. Die Leuchte ist über die Lykos-App für Android- und iOS-App zu steuern. Die weiterentwickelte Form des beliebten Manfrotto Lykos eignet sich für Videos und Videointerviews im Innen- und Außenbereich, sowie für Stillleben mit Tageslichteinstellung oder Modefotografie (Bicolor), da die LED der Haut des Models zusätzliche Wärme verleiht. Mithilfe der rückseitigen Steuerung können sowohl Lichtintensität als auch Modus reguliert und einfach von Tageslicht auf Bicolor umgeschaltet werden. Neben einer normalen Stromquelle kann die LED Lykos 2.0 auch mobil über einen Dual-Mount-Akku (Sony L-Type oder Canon LP-E6) betrieben werden.

Die Leuchte ist mit acht Blitzschuhhaltern ausgestattet. Dadurch können bis zu vier Lykos 2.0-Leuchten verbunden werden, um ein vollständiges LED-System

für größere professionelle Studioanwendungen zu erstellen. Darüber hinaus ist die LED-Leuchte mit einem Diffusor ausgestattet.

Die Lykos 2.0 LED-Leuchte ist sowohl einzeln als auch in einem professionellen Beleuchtungsset erhältlich. Das Kit besteht aus drei Lykos 2.0, drei Nano-Lichtstativen und zwei Softboxen, die in einem Manfrotto Pro Light Tough-55 Hartschalentrolley mit speziellem stoßdämpfendem Schaumstoff für extremen Schutz verstaut sind.