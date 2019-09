IBC2019: Vizrts NDI für IP Live und Postproduktion jetzt in Version 4

Die auf der IBC 2019 gezeigte NDI Version 4 mit softwarebasierten IP-Workflows biete deutliche Qualitätsverbesserungen, neue Aufzeichnungsfunktionen und eine erhöhte Leistungsfähigkeit für Produzenten auf der ganzen Welt.

NDI, ehemals eine Marke von NewTek nun Vizrt Group, hat auf der IBC2019 in Amsterdam die vierte Generation der NDI-Technologie sowohl für Entwickler als auch für Endanwender vorgestellt. NDI ist einer der führenden IP-Standards für digitale Medien und nutzt Standard-Ethernet-Netzwerke und mobile Infrastrukturen. NDI vereinfacht den Zugang zu qualitativ hochwertigem Video und Audio über IP. NDI ist lizenzfrei.

In den letzten vier Jahren hat sich NDI die unterschiedlichsten Produzenten für sich gewinnen können angefangen bei Videoproduzenten über Gamestreamern bis hin zu führenden Fernsehsendern. NDI wird von Produkten der größten Marken der Branche wie Panasonic, Avid, Microsoft Skype, Magewell, Adobe, Grass Valley, EVS, Vizrt, ChyronHego, Atomos, Sony, Vaddio, NewTek und vielen mehr unterstützt.

NDI 4 vereint Live-Video und Postproduktion mit der Möglichkeit, nahezu unbegrenzte NDI-Videokanäle aufzunehmen, wodurch IP-basierte Multikamera-Bearbeitung erstmals wirklich zugänglich wird. Kontinuierliche Aufnahmen stehen für die Bearbeitung und sofortige Wiedergabe ohne Unterbrechung der Videoaufnahme zur Verfügung. Mit Zeitstempeln versehen Aufnahmen werden nahtlos als synchronisierte Dateien in die Adobe Creative Cloud importiert, wobei die vollständige Synchronisierung in jedem Video- oder Audioformat, einschließlich 4K UHD und höher, erfolgt.

»Die vierte Generation von NDI-Technologien will mit IP-Video die Lücke zwischen Live- und Postproduktion schließen und so neue Workflows schaffen, die bisher unmöglich waren«, sagt Dr. Andrew Cross, Präsident R&D der Vizrt Group. »Bei Milliarden von Geräten weltweit sollte klar sein, dass die mobilen Geräte, die heute die Welt verbinden, eine große Rolle in der Zukunft der Videoproduktion spielen werden, weshalb wir die NDI-Technologie forcieren, um nahtlos an diesen Geräten zu arbeiten, von denen viele bereits als drahtlose, hochwertige 4K-Kameras funktionieren.«

Mit NDI 4 sei ein neues Tool entstanden, das NDI mit hoher Bandbreite über eine WiFi-Verbindung in Auflösungen bis zu 4K UHD von einem iOS-basierten mobilen Gerät nutze. Die Unabhängigkeit von Seitenverhältnis, Bildrate und Auflösung von NDI ermögliche nicht nur die Verwendung mobiler Geräte als Quellen, sondern gestatte es wiederum auch anderen NDI-fähigen Systemen, wie Produktionsswitchern, Inhalte auf mobilen Geräten zur Ansicht bereitzustellen.

»NDI hat uns die Möglichkeit gegeben, neue, kostengünstige Produktionsmethoden zu erforschen und zu nutzen«, sagt Birger Henriksen, Solutions Architect für TV2 in Norwegen. »Wir sind optimistisch für die Zukunft von NDI und erwarten, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung des Protokolls es uns ermöglicht, NDI in Zukunft noch mehr Produktionen einzusetzen.«

NDI 4 bietet in vielen Bereichen eine höhere Effizienz, zu der auch die Verbesserung der Videoqualität ohne Erhöhung der Bitrate gehört. Weitere große Neuerungen betreffen die Bereiche Suche, Verteilung und Medienerfassung.

Weitere Features: