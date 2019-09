IBC2019: IBC-Magazin zum Download

Im IBC-Magazin von film-tv-video.de finden sich aktuelle Artikel der vergangenen Monate. Es steht ab sofort zum Download bereit.

Wer heutzutage Equipment kauft, der kommt zumindest an einer Perspektive in Richtung UHD und HDR nicht mehr vorbei. Der Grund dafür ist einfach: Höherwertige, neu entwickelte Geräte ohne UHD gibt es kaum noch. So lief es einst beim Wechsel von analog zu digital, von SD zu HD und so ist es nun von HD zu UHD. Und nun auch schon von SDR zu HDR? Es sieht ganz danach aus.

Neue Geräte werden also in UHD und HDR entwickelt. Aus der Sicht vieler Experten ergibt UHD erst mit HDR einen richtigen Sinn: Erst dann werde das Seherlebnis sichtbar besser.

Uneinheitlicher ist hingegen die Frage nach den Schnittstellen und der Infrastruktur: Alles IP, oder doch nicht? In etlichen Produkten und Projekten holt derzeit 12G-SDI wieder auf. Tenor vieler Anwender: IP ergibt viel Sinn und erweitert die Möglichkeiten, aber nicht in allen Bereichen. So werden etwa auch neue Ü-Wagen in 12G-SDI angeboten.

An anderer Stelle entwickelt sich die Branche ebenfalls weiter: Remote Production ist vielfach Realität geworden, Automatisierung und virtuelle Studios sind auf dem Vormarsch.

Zu all den genannten Themen liefert dieses Magazin passende Lektüre:

