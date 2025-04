NAB 2025: Dalet mit neuen Workflow-Paketen

2025 bringt Dalet eine neue Produktlinie seiner Dalet Flex Workflow Packages nach Las Vegas. Am Stand W1717 sind die Entwicklungen für die Implementierung vorkonfigurierter Anwendungen für den gesamten Wokrflow von der Produktion bis Archiv zu sehen.

Alle Pakete setzen auf die cloudbasierte Plattform Dalet Flex auf; sie sind auf die Situation beim Kunden skalierbar, in Technologien von Drittanbietern nahtlos integrierbar und tragen damit zur Erhöhung der Effektivität und Automatisierung der Abläufe bei.

Das Dalet Flex Starter Pack enthält alle Basis-Funktionen für die Arbeit mit Inhalten. Abgedeckt wird der Ingest ebenso wie das Handling auch großer Datenmengen. Daran knüpfen vier Erweiterungen an. Das Digital Pack stellt Workflows für das Importieren, Scheiden und Veröffentlichen in sozialen Medien bereit. Das Production Pack unterstützt gehobene Produktionsformate und Workflows und integriert Dalet Cut und NLEs. Ein AI Pack forciert Metadaten Tagging, Videoindexierung, die Umwandlung von Sprache zu Text, Übersetzungen und Untertitelungen. Das Extend Pack bietet schließlich ein Archivmanagement einschließlich einer hierarchischen Speicherorgansation.

»Einfach, effizient, schnell« ist das Credo von Dalet. Die Messeteilnahme ist zugleich Gelegenheit für Dalet, strategische Entwicklungen des letzten Jahres herauszustellen: »Diese Veränderung geht über eine einfache Bereitstellung hinaus. Sie spiegelt einen grundlegenden Wandel in unserer Unternehmenskultur wider – eine Unternehmenskultur, in der der Kunde im Mittelpunkt jeder Entscheidung steht«, kommentiert Stephen Garland, Dalets Chief Product & Technology Officer. »Indem wir die Bedürfnisse der Kunden nach Einfachheit, Effizienz und Schnelligkeit in den Vordergrund stellen, entwickeln wir Arbeitsabläufe, die nicht nur die Komplexität und die Kosten reduzieren, sondern auch einen messbaren Wert liefern.«