NAB 2025: ForA America zeigt softwarebasierten Mischer

Der komplett softwarebasierte Bildmischer FOR-A MixBoard entstanden in Zusammenarbeit mit ClassX. Er kann in vielfältige Arbeitsumgebungen von Broadcast bis Streaming-Produktionen eingebunden werden und bietet eine intuitive GUI. Die Anwendung ist am Stand N707 der NAB zu sehen.

Das MixBoard »powered by ClassX« wird in für 8 Inputs und 2 Outputs und in einer zweiten Version für 16 Inputs and 4 unabhängige Outputs ausgeliefert, die z.B. für Program oder Preview konfiguriert werden können. Es ist ausgelegt für Eingänge nach SDI, NDI®, and SRT und bietet damit Flexibilität, ist kosteneffektiv und an vielfältige Situationen anpassbar. So können mit dem MixCompositor komplexe Layout und Transitionen gefahren und die Kontrollmöglichkeiten erweitert werden.

Komplexe Übergänge und Effekte werden durch erweiterte DVE-Funktionen möglich. Konfigurierbare Shader öffnen den Weg für visuelle Effekte und Farbkorrekturoptionen. Mit dem integrierten Multi-Viewer-Kompositionstool werden benutzerdefinierte Layouts für die gleichzeitige Überwachung mehrerer Quellen erstellt.

Der integrierte »SoundFlex« genannte Audiomischer unterstützt die Bearbeitung von bis zu acht Tracks, die individuell gemappt und auf vier Stereo-Ausgangstracks verteilt werden können. Bei Bedarf unterstützt ein Controllerfenster das Abmischen z.B. bei Liveproduktionen.

Statt extensiver Programmierung traditioneller Hardware-Mischer »erlaubt das MixBoard den Nutzern, Abmischungen und Umwandlungen mit wenigen Klicks zu schaffen«, so Barbara D’Onnecenzo, Sales Managerin des an der Produktentwicklung beteiligten Softwarehauses ClassX srl.