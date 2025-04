Grass-Valley-Forum mit vielen Neuheiten

Ein CEO-Wechsel, eine neue Film-Style-Kamera und Diskussionen über Cloud und Software Defined Production.

Das Grass-Valley-Forum bildet seit einigen Jahren den Auftakt zu NABShow. Am Vortag der Messe informiert der Hersteller über aktuelle Trends und Produkte und bietet ein Forum für alle, die sich informieren und austauschen wollen.

In diesem Jahr stand die Veranstaltung ganz im Zeichen des Stabwechels von CEO Louis Hernandez zu Jon Wilson, dem bisherigen COO des Unternehmens.

Unter der Ägide von Hernandez erzielte Grass Valley ein organisches Wachstum von mehr als 25 % im Jahr 2024, einschließlich eines Wachstums von 300 % bei AMPP-Anwendungen, deren durchschnittliche Nutzung inzwischen 11 Millionen Stunden pro Monat übersteigt.

Nun sei es an der Zeit, die Leitung des Unternehmens abzugeben an Jon Wilson, der seit seinem Einstieg bei Grass Valley bewiesen habe, dass er die notwendigen Fähigkeiten als CEO mitbringe.







Louis Hernandez Jr. sagt: »Jon und ich haben bei der Vorbereitung auf diesen Tag sehr eng mit einem unglaublich starken Führungsteam zusammengearbeitet, dem ich für seine harte Arbeit und sein Engagement dankbar bin, die das Unternehmen in die Lage versetzt haben, in diese spannende nächste Phase überzugehen. Das Team hat weiterhin meine volle Unterstützung und da Black Dragon Capital beabsichtigt, zu 100 % Eigentümer des Unternehmens zu bleiben, freue ich mich darauf, dem Team bei der Verwirklichung seiner ehrgeizigen Wachstumspläne zu helfen.«

Hernandez bilanziert: »Die Themen, die auf dem GV Forum diskutiert werden, bilden den Marktkontext, in dem Medienunternehmen heute tätig sind, und zeigen, wie Grass Valleys Technologie es ihnen ermöglicht, die Betriebskosten grundlegend zu senken und den Verbrauchern dennoch Inhalte von höchster Qualität zu liefern.«

Auch Louis Hernandez sprach mit film-tv-video.de. Angesprochen auf die Veränderungen, die aufgrund der von Präsident Trump angekündigten Zölle (nicht nur) auf die Medienbranche zukommen, zeigte sich Hernandez zuversichtlich, dass es die Branche bisher immer noch geschafft habe, auch widrigste Bedingungen zu überwinden und Lösungen zu finden.







Neue Film-Style-Kamera

Grass Valley stellt die LDX 180 Kamera vor, »die erste speziell für Live-Produktionsumgebungen entwickelte Filmkamera«, wie Grass Valley schreibt.

Ausgestattet mit einem S35 Global Shutter CMOS-Bildsensor bringt die LDX 180 Filmlook in schnelllebige Live-Produktionsumgebungen und liefert eine echte filmische Schärfentiefe mit der Geschwindigkeit und Präzision einer Broadcast-Kamera.

Die LDX 180 basiert auf der Kameraplattform der LDX 100-Serie und ist mit einem brandneuen, von Grass Valley entwickelten Sensor mit 10K und Creative Grading ausgestattet. Sie lässt sich nahtlos in bestehende Kameras der LDX-Serie wie die LDX 135 und LDX 150 integrieren, um eine konsistente Farbmetrik, gemeinsame Übertragung und eine einheitliche visuelle Sprache innerhalb einer einzigen Produktion zu gewährleisten.

Sie arbeitet auch nahtlos mit XCU und NativeIP zusammen und bietet Optionen von SDI bis SMPTE ST 2110, die sich direkt in bestehende Live-Produktions-Workflows einfügen, wodurch zusätzliche Integrationskomplexität vermieden und die Einrichtungszeit reduziert wird.

»Die LDX 180 ist die einzige große Imager-Kamera, die filmisches Storytelling ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit, Konnektivität oder Workflow-Integration ermöglicht«, erklärt Paul de Bresser, Produktmanager für Kameras bei Grass Valley. »Dies ist nicht nur eine weitere nachgerüstete Filmkamera. Die LDX 180 wurde speziell für die Realitäten von Live-Workflows entwickelt, verleiht Live-Produktionen eine größere emotionale Tiefe und ermöglicht es Sendeanstalten, neue Möglichkeiten des filmischen Erzählens für Sport-, Konzert- und Theaterproduktionen zu erschließen.«

Weitere Insights

Bei dem Event diskutierten diverse Broadcaster auch über aktuelle Produktionstrends, etwa in der Cloud, remote oder hybrid.

Die amerikanischen Broadcaster und ein Vertreter von TV Globo betonten, dass Cloudproduktion ein wichtiges Thema sei, dass man umsetze. Paramount etwa sagte ganz deutlich »We are going to the cloud«, und der Satz, den man auf diesem Weg nicht mehr hören wolle, sei »Das können wir nicht ändern, weil wir das schon immer so gemacht haben.«