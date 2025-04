Video: Blackmagic Design HyperDeck Shuttle 4K Pro

HyperDeck Schuttle 4K Pro von Blackmagic kommt mit einem 7″-Touch-Display, ergonomischen Transportelementen, internem Netzwerkspeicher und bietet Aufzeichnung in den Dateiformaten H.264, H.265, Apple ProRes und DNx.

Blackmagic Design kündigt mit dem HyperDeck Shuttle 4K Pro einen neuen Live-Media-Player und Masterrekorder an. Er erlaubt das Durchsuchen von großen Mengen an Medien und das Abspielen von Clips auf dem 7-Zoll-Touchscreen gleichermaßen. Anschlussseitig ist er ist mit 12G-SDI und HDMI ausgerüstet und kann Dateien in den Formaten Apple ProRes, DNx, H.264 und H.265 in allen Videonormen mit bis zu 2160p-Auflösung aufzeichnen.

Die Ausstattung mit 10G-Ethernet und internem, einlegbarem M.2-Speicher erweitert die regulären HyperDeck Funktionen, weshalb sich dieses Modell als Netzwerkspeichergerät eignet, aber die Daten auch auf eine zentrale Speichereinheit schreiben kann. Zum Aufzeichnen auf große externe Speicher sowie für Softwareupdates steht auch ein USB-C-Expansionsport zur Verfügung. Der SD-Kartenschacht unterstützt sowohl SD- als auch UHS-II-Karten.







Auf dem Display werden Infos wie Timecode, Mediastatus und Audiopegelmeter eingeblendet. Über den Touchscreen können Broadcast-Scopes mit voller Funktionalität sowie eine Fokussierhilfe und ein RGB-Histogramm aktiviert werden. LUT s können geladen und gespeichert werden.

Der HyperDeck Shuttle 4K Pro unterstützt die neuesten HDR-Videonormen und verfügt über einen HDR-Bildschirm mit großem Farbumfang (DCI-P3 zu 100 Prozent). Zur Signalkontrolle gibt es integriertes Waveform-Monitoring, Vektorskop, RGB- und YUV-Parade-Anzeigen. Die integrierten Scopes lassen sich als Overlay ins Livevideo oder als kleine Bild-im-Bild-Darstellung oben rechts einblenden.

Die Bedientasten ähneln denen herkömmlicher Broadcast-MAZen. Der große metallene Suchlaufregler unterstützt die Modi Shuttle, Jog und Scroll. Alle Steuerfunktionen des Rekorders können auch per Ethernet aus der Ferne ausgelöst werden.

Der HyperDeck Shuttle unterstützt die derzeit gebräuchlichsten Codecs: DNx, ProRes, und platzsparendes H.264/5 für die Formate NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080i, 1080PsF und 2160p. Langzeitaufzeichnungen von Events können in einer einzigen Videodatei gespeichert werden.

Das Gerät verfügt über 12G-SDI-Videoanschlüsse. Die SD-Formate umfassen NTSC und PAL. HD-Normen in 720p umfassen 720p/50 und 59,94 fps, die HD-Halbbildformate 1080i 1080i/50 und 59,94i. Die HD-Formate in 1080p schließen 1080p/23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 und 60 fps ein, auch in 1080 PsF.

12G-SDI und HDMI 4K unterstützen überdies Ultra HD in allen Fernsehnormen einschließlich 2160p/23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 und 60p.

Der HyperDeck Shuttle 4K Pro ist ab sofort zum Preis von 1.495 USD, zzgl. Steuern erhältlich.