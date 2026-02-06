Blackmagic Design erweitert 2110-IP-Portfolio

Blackmagic Design präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona die Weiterentwicklung seiner 2110-IP-Produktpalette und kündigt einen verstärkten Fokus auf IP-basierte Broadcast-Lösungen an.

Wie Craig Heffernan, Director bei Blackmagic Design, auf der Messe erklärte, sind die auf der NAB 2025 in Las Vegas vorgestellten Produkte nun auf dem Markt erhältlich. Dazu gehören Konverter-Boxen, Integrations-Tools und eigene Ethernet-Switches mit Netzwerk-Management-Funktionen.

Die 2110-Lösungen von Blackmagic ermöglichen skalierbare Netzwerk-Infrastrukturen – von der Kodierung aus Baseband-Signalen über Datenübertragung, -management und Qualitätskontrolle bis hin zur Dekodierung zurück zu SDI. Die Systeme eignen sich sowohl für kleine Live-Events und Stadien als auch für fest installierte Studioanwendungen.

Heffernan betonte die Integrationsstrategie des Unternehmens: »Unser Engagement bei 2110 ist es, eine Integrationslösung über alle Produkte hinweg zu schaffen.« In den kommenden Jahren werde Blackmagic die 2110-Entwicklung weiter vorantreiben und die Technologie neben bestehenden Standards wie SDI und HDMI anbieten.

Die IP-Infrastruktur soll künftig auch Kameras, Atem-Produktionssysteme, DaVinci Resolve in der Postproduktion sowie Cloud-Produkte verbinden. Blackmagic sieht 2110 als zentralen Standard für alle Broadcast-Lösungen des Unternehmens.

ISE-Demo-Aufbau

Blackmagic Design zeigt auf der ISE 2026 einen vollständigen 2110-IP-Workflow mit der hauseigenen Kompressionstechnologie Blackmagic IP10.

In der Live-Demonstration werden 4K-Signale von Hyperdeck-Quellen über 12G-SDI in 2110-IP konvertiert. Da die Übertragung über 10-Gig-Ethernet erfolgt, kommt der speziell entwickelte Blackmagic IP10-Codec zum Einsatz – eine leichtgewichtige, nahezu verlustfreie Kompression, die 12G-SDI-Signale in 10-Gig-Bandbreite überträgt.

Das System nutzt Blackmagic-Ethernet-Switches, die als 2110-Router fungieren – vergleichbar mit SDI-Video-Hub-Routern, aber für IP-Netzwerke. Die Software-Ebene übernimmt die Verwaltung und Distribution der Datenströme.

Der Messaufbau demonstriert die Point-to-Point-Übertragung zwischen zwei Racks: Das Sendesystem kodiert das Signal in 2110-IP, das Empfangssystem dekodiert es zurück zu SDI – mit minimaler Latenz. Laut Blackmagic könnten die beiden Systeme praktisch an beliebigen Orten weltweit stehen.