DJI erweitert Action-Kamera-Portfolio um ultraleichte Osmo Nano

DJI präsentiert eine 52 Gramm leichte Action-Kamera mit magnetischem Befestigungssystem und 1/1,3-Zoll-Sensor.

©DJI
Die Kamera wiegt gerade mal 52 Gramm.

DJI hat mit der Osmo Nano eine neue Action-Kamera vorgestellt, die sich durch ihr kompaktes Design und vielseitige Befestigungsmöglichkeiten auszeichnet. Das Gerät wiegt nur 52 Gramm bei Abmessungen von 57 × 29 × 28 Millimetern und richtet sich an Nutzer, die freihändige Aufnahmen in verschiedenen Situationen benötigen. Die Kamera könnte auch eine interessante Option für FPV-Drohnen sein.

Technische Ausstattung

Die Osmo Nano verfügt über einen 1/1,3-Zoll-Sensor mit einem Dynamikumfang von bis zu 13,5 Blendenstufen. Videoaufnahmen sind in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich, Zeitlupenaufnahmen sogar mit 120 fps. Der Hersteller hebt auch das 143°-Ultraweitwinkel-Objektiv hervor.

©DJI

Als besonderes Merkmal betont DJI die 10-Bit-Aufnahmefähigkeit und den D-Log-M-Modus. Beides ist bei Action-Kameras dieser Größe ungewöhnlich. Der SuperNight-Modus soll Aufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen verbessern.

©DJI
Das Nano-Paket.
Befestigungssystem und Zubehör

Das magnetische Befestigungssystem ermöglicht die Anbringung an Hüten, Helmen, Stirnbändern oder anderen Objekten. Die Kamera ist bis zu zehn Meter wasserdicht, das mitgelieferte Vision Dock bietet IPX4-Spritzwasserschutz.

Das Vision Dock fungiert als Fernbedienung, Ladestation und Bildschirm mit OLED-Touchscreen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 200 Minuten bei 1080p/24fps oder 60 Minuten bei 4K/60fps im Endurance-Modus.

©DJI
Die Kamera lässt sich vielfach befestigen.
Audio und Konnektivität

Zwei integrierte Mikrofone ermöglichen Stereoaufnahmen. Über die OsmoAudio-Funktion können externe DJI-Mikrofone direkt angeschlossen werden. Die Datenübertragung erfolgt mit bis zu 600 MB/s über USB-C.

 

Verfügbarkeit und Preise

Die DJI Osmo Nano ist ab sofort erhältlich. Die Standard Combo mit 64 GB kostet 279 Euro, die 128-GB-Version 309 Euro. Beide Pakete enthalten neben der Kamera das Vision Dock und verschiedene Befestigungsoptionen.

©DJI
Zusätzliches Zubehör wie ND-Filter, Kopfbänder und weitere Halterungen sind separat verfügbar.
