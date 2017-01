Spezialtechnik für 360°

TVN entwickelte für einen aufwändigen Imagefilm ein 360-Grad-Rig, das mit sechs 4K-Kameras und Festplattenrecordern ausgerüstet ist.

Der Image-Film, für den TVN das Rig entwickelte, soll in mehreren Sprachen auf einer großen Rundum-Leinwand gezeigt werden – ähnlich wie in Imax-Kinos. Das Konzept sieht Panoramaeinstellungen und Mosaiken aus hochauflösenden Bewegtbildern vor. Da es am Markt keine technische Lösung gab, um diese Sequenzen den Anforderungen entsprechend zu produzieren, entwickelte TVN ein eigenes 360-Grad-Rig.

Der 1. Kameramann Stefan Schröder plante mit Unterstützung von Kameramann Steffen Benne ein System mit sechs 4K-Kameras und Festplattenrecordern. Bei den Kameras hat sich TVN für sechs Blackmagic Studio Micro-Kameras entschieden. Sie decken jeweils einen Bildwinkel von etwa 60° ab.

Die Steuerung via Blackmagic Atem erlaubt die synchrone Verstellung von Blende, Schärfe, Weißabgleich, Schwarzwert und Setup bei allen Kameras. Als Objektive sind Olympus-Linsen (8mm f1.8 Weitwinkel Festbrennweiten) im Einsatz. Drei Convergent Design Apollo-Recorder können je zwei UHD-Signale gleichzeitig in ProRes aufnehmen. Die Bildkontrolle erfolgt via Recorder und per Blackmagic Atem-Bildmischer. Nach dem Stitching des Materials ergibt sich eine Auflösung von ca. 15.030 x 2.160 Pixel für die Projektion.

Die TVN-Eigenkonstruktion wurde von den Spezialisten der Firma Metallforum in Ahrberg geschnitten und eloxiert. Das Kamerarig ist sehr stabil gebaut, die Kameras werden pixelgenau auf Position gehalten, so TVN. Der äußerst kleine Abstand zwischen den Kameras ermöglicht einen minimalen Objektabstand von etwa zwei Metern.

Diese Sonderkonstruktion eignet sich für besonders hochwertige 360 Grad-Aufnahmen, aus denen auch großflächige Panorama-Projektionen, also bewegte Bilder auf einer umlaufenden Leinwand, generiert werden können. TVN bietet das HiRes Panorama-Rig künftig auch im Verleih an.