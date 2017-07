Drahtloskamera-Übertragung aus Dortmund

HDwireless hat für den WDR die Drahtloskamera-Übertragung des BVB-Korsos nach dem Pokalsieg realisiert und dabei den GPS-Antennen-Tracker eingesetzt.

»Die Strecke des Korso-Trucks war zehn Kilometer lang und führte durch die eng bebaute Innenstadt von Dortmund. Wir deckten mit den HF-Antennen unseres HDwireless Citynetzes die gesamte Strecke ab. Das machte die Live-Übertragung lückenlos möglich, egal wo sich der Truck auf der Strecke befand.«

Hierfür hatte das Unternehmen aus Mechernich ein Video-Funknetzwerk konzipiert und installiert, das aus einem System von Sendern und Empfängern an verschiedenen Standorten auf Türmen und Dächern in der City bestand. Das Flachdach des Stadthauses am Friedensplatz bildete das Zentrum des unsichtbaren Netzwerkes. Hier stand auf einem großen Stativ eine Neuentwicklung von HDwireless, die ihren erfolgreichen Ersteinsatz Anfang Mai beim »Wings for Live World Run 2017« in der Schweiz absolvierte: der GPS-Antennen-Tracker.

Er richtet die Empfangsantennen nach den GPS-Koordinaten des Senders aus und ist somit in der Lage, mobile Sender mit zu verfolgen. Für den Einsatz in Dortmund bedeutete das eine exakte positionsgenaue Ausrichtung hin zum BVB-Korso-Truck, der kontinuierlich Videosignale von zwei Drahtloskamera-Systemen vom Ort des Geschehens sendete. Die empfangenen HF-Signale decodierte HDwireless in seinen Receivern und übergab sie als Standard-Videosignale am Stadthaus an den Ü-Wagen des WDR. Patrick Nußbaum resümiert »Der GPS-Antennen-Tracker erhöht die Qualität und Stabilität der Empfangssignale enorm. Mit dieser Technik realisieren wir zukünftig Projekte, die in der Vergangenheit ohne Helikopter-Downlink so nicht machbar waren. Für die Kunden bedeutet der Einsatz der GPS-Tracker-Technologie selbstverständlich einen enormen Kostenvorteil bei Drahtloskamera-Übertragungen in großen Arealen.«