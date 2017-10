Im Einsatz: Atomos Sumo Monitor-/Recorder

DoP Rodney Charters nutzt den neuen Atomos Sumo 19 Monitor-Recorder für seinen Dreh mit dem Youtube-Star Kaiman Wong und dem Supermodel Maria Sergejeva.

Rodney Charters ASC, DoP aus Hollywood, hat den neuen Atomos Sumo 19 HDR-Produktionsmonitor/-recorder bei einem seiner aktuellen Jobs eingesetzt. Charters, der vor allem für seine Arbeit an der Serie»24« bekannt ist, tat sich nun mit dem Youtube-Star Kaiman Wong zusammen, um eine Comedy-Folge für dessen erfolgreichen Kanal zu drehen.

Dafür traf das Team das Model Maria Sergejeva in London. Dort drehten sie zwei Tage lang die unterschiedlichsten Situationen. Zu Beginn des Videos fotografierte Kai Maria, aber bald wechselten sie die Rollen und Kai schlüpfte in ein Kleid, um für Maria zu modeln. Die Ergebnisse gibt es bald auf Kais Youtube-Kanal zu sehen.

Um alle Szenen zu verfolgen, benutzten sie den Atomos Sumo 19 Monitor-/Recorder. Charters, der den Atomos Monitor-/Recorder bereits bei vielen seiner Produktionen einsetzte, ist angetan von dessen Funktionsumfang.

Wie viele andere DoP arbeitet auch Charters mit unterschiedlichen Kameras. Für diesen Dreh wählte er die Arri Alexa, doch oft muss er auch mit anderen Kameras arbeiten, teilweise auch mit kleineren wie etwa der Panasonic GH5.

Sumo 19 ist mit all diesen Kameras kompatibel und kann live aufnehmen, sodass man das Material direkt auf dem Set sichten kann. Außerdem kann Sumo Videodateien erstellen, die an die Regisseure und Produzenten weitergeleitet werden können. Er funktioniert mit Single-, Dual- und Quad-Link SDI-Verbindungen sowie mit einem Single-HDMI-Eingang.

Charters konnte mit dem Sumo 1200 Nits High-Brightness-Monitor auch bei Tageslicht draußen arbeiten. Er nutzte die AtomHDR-Funktion des Sumo, um die Belichtung am Set exakt zu messen. So wusste er, dass die Bilder fürs Grading in der Postproduktion bereit waren. LUTs wurden auch auf den internen Speicher von Sumo gespielt. Damit konnten verschiedene kreative Looks ausprobiert werden, die in der Postproduktion leicht umgesetzt werden könnten.

Insgesamt hob Charters die Ergonomie, die Qualität der Verarbeitung und die Bedienerfreundlichkeit des Sumo 19 hervor.