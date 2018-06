French Open 2018: Spiele auch in 4K verfügbar

Für die Berichterstattung vom Tennisturnier French Open setzen France Télévisions und der TV-Dienstleister Gearhouse 4K- und HD-Kameras von Sony ein.

4K-Kameras vom Typ HDC-4300 von Sony nehmen die Bilder von den Spielen auf dem Center Court des Tennisturniers French Open (Roland-Garros-Turnier) auf. Auf den anderen im Rahmen des Turniers genutzten Tennisplätzen kommen PTZ-Kameras vom Typ BRC-H800 zum Einsatz, die HD-Bilder liefern.

Die French Open sind innerhalb der Grand-Slam-Tennisturnierreihe eine Besonderheit, weil sie das einzige Sandplatzturnier dieser Serie darstellen.

France Télévisions verwendet für die Live-Berichterstattung von diesem Tennisereignis bei den Topspielen auf dem Center Court Systemkameras des Typs HDC-4300 von Sony. Diese Kameras geben Bildsignale in 4K/HDR und HD ab.

Im Einsatz ist auch der neue 4K-Live-Produktionsserver PWS-4500 von Sony. Der Server wird vom Verleih Video-Plus zur Verfügung gestellt. Der 4K-Stream ist für Canal+- und Eurosport-Abonnenten abrufbar und bietet Tennisfans in ganz Europa ein besonderes Erlebnis.

Um die Berichterstattung von den anderen Plätzen des Turniers in Frankreich kümmerte sich der Service-Anbieter Gearhouse France in Zusammenarbeit mit der Verleihfirma Genitech. Erneut fiel die Wahl dabei auf die PTZ-HD-Kamera BRC-H800 und die zugehörige Fernbedienung RM-IP500. Die Kameras sollen eine besonders gute Leistung bei dynamischen, sonnigen Bedingungen bieten, so der Hersteller. Die kompakte HD-Kamera BRC-H800 eignet sich für den unbemannten Betrieb und ist bei der Aufnahme von Bildern an schwer zugänglichen Stellen die ideale Ergänzung zu anderen Broadcast-Kameras, so Sony.

Eurosport startete den neuen Kanal »Eurosport 4K« exklusiv für die French Open. Die 4K-Bilder vom Center Court werden in Großbritannien über Sky Q sowie Virgin TV angeboten, in Frankreich via Canal+, in Deutschland ist Eurosport 4K auf HD+ und in Spanien via Orange empfangbar.

Das größte europäische Grand-Slam-Turnier findet noch bis zum 10. Juni 2018 statt.