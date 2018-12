Sony dreht Elektro-Audi

Audi visualisiert seine neuen Modelle immer wieder in Beziehung zur Umwelt. So auch bei der Präsentation von Audis erstem vollelektrischen Serienfahrzeug e-tron Mitte September in San Francisco. Für das Video setzte Audi die Zusammenarbeit mit der Ingolstadter Kropac Media als Agentur und Produktion fort. Am Set hatte Sonys Venice, das Flaggschiff der Cine Alta-Familie, seinen Einsatz.

»Der große Vollformatsensor sorgt für ein weiches, unaufdringliches Bild, das im Ergebnis viel Ruhe ausstrahlt und den e-tron als zukunftsweisendes Produkt positioniert«, erläutert Berti Kropac seine Kamera-Auswahl. Der Geschäftsführer der Kropac Media führte selbst Regie und die Kamera. Um »die Emotionen und das Lebensgefühl, die das Fahren im Audi e-tron hervorrufen« herauszuarbeiten, war die Venice »genau richtig«.

Deren »Large Sensor Look« und den 4k/25p-Modus hatte er seiner ursprünglichen Idee vorgezogen, anamorph zu drehen, ergänzt Kropac. Das sind gute Voraussetzungen für die Produktion von Produktpräsentationen in der für große LED-Leinwände notwendigen Qualität.

Beim Außendreh habe sich der integrierte achtstufige ND-Filter von 0.3 bis 2.4 besonders bewährt: Zwischen den Stufen werde in nur zwei Sekunden gewechselt. Das und die einfache intuitive Benutzerführung tragen zur Zeitersparnis am Set bei, so Berti Kropac.

Der 6k Vollformat CMOS-Sensor der Venice wandelt effektiv 24,4 Megapixel und belichtet nach Sony-Angaben über mindestens 15 Blendenstufen bei 500 ISO. Bei 6k Bildauflösung lässt der Sensor im Seitenverhältnis 3:2 ein bis 24 Frames pro Sekunde in Richtung Speicher laufen. Untergebracht ist alles in einem 3,9 Kilogramm leichten kompakten Body. Wird der PL-Mount abgeschraubt, zeigt sich ein PE-Mount. Dass der Sensor austauschbar ist, sieht Sony als Nachhaltigkeits-Option für die Zukunft.