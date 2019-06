Blackmagic Ursa: Streaming für polnischen Fußballverband

Die polnische Firma Transmisjelive produziert Livestream-Inhalte für Polens nationalen Fußballverband Polski Zwiazek Pilki Noznej (PZPN). Dafür hat das Unternehmen einen interessanten Workflow aufgesetzt: Mehrere Ursa-Broadcast-Kameras sind im Zusammenspiel mit einem Atem 2 M/E Production Studio 4K im Einsatz.

Mit diesem Setup entsteht ein zuverlässiger Livestream für PZPN. Unter anderem wird Liveaction von der polnischen Nationalmannschaft, den Frauen- und Jugendmannschaften sowie der zweiten Liga gesendet.

»Unsere Kameras geben den Fans exklusiven Einblick und Zugang zu Informationen, die herkömmliche Sender nicht liefern können. Das spiegelt sich auch in den hohen Abonnentenzahlen auf YouTube wider«, erklärt Artur Kuszel, Produzent bei Transmisjelive.

Für alle Events setzt Transmisjelive sein Ultra-HD-Ü-Wagensystem ein, das auf einem End-to-End Blackmagic Design Workflow einschließlich Signalverteilung mittels Smart Videohub aufbaut. Die Signale von sechs Ursa Broadcast Kameras werden an einen Atem 2 M/E Production Studio 4K Mischer weitergeleitet, mithilfe dessen das Team Grafiken und Zeitlupen in den Programmmix einfügt.

»Die Content-Planung von PZPN ist darauf ausgelegt, Spitzenleistungen auf allen Ebenen des Fußballs zu präsentieren – angefangen von Ligaspielen bis hin zu internationalen Spielen der Nationalmannschaft«, so Kuszel.

PZPN hat sich dem Ziel verschrieben, den Zugang zu allen Ebenen des Fußballs in Polen zu verbessern. Laut Kuszel war dabei nicht nur von Bedeutung, dass die Lösung broadcastfähig, sondern auch livestreamtauglich ist.

»Die Ursa Broadcast eignet sich für dieses Szenario perfekt. Als Teil des Systems ist sie dermaßen anpassungsfähig, dass wir selbst dann eine professionelle Multicam-Produktion aufbauen können, wenn in den Stadien die nötige Infrastruktur und passende Anschlüsse fehlen. Möglich ist all das dank des modularen Aufbaus der Blackmagic Lösung«, sagt er.

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt des Kanals ist die Bewerbung künftiger Starspieler. Zu diesem Zweck produziert Transmisjelive Reportagen über die zentrale Jugendliga, die auf YouTube gestreamt werden. Vor allem geht es um die U19-Mannschaften der Ekstraklasa, der höchsten polnischen Fußballliga. »Das Setup ermöglicht nicht nur die komplette Berichterstattung aller Spiele, sondern bietet den Nachwuchstalenten schon früh die Möglichkeit, Erfahrung mit Interviews vor laufender Kamera zu sammeln«, so Kuszel.

Der Content wird per Onsite-OBS auf YouTube gestreamt. Eine zusätzliche Redundanzebene ist durch die Übertragung eines zweiten Live-Programmfeeds an das Remote-Produktionsstudio von Transmisjelive in Warschau mittels einer LTE-Verbindung per SIM-Karten gegeben.

»Unser Ziel ist es, einen zuverlässigen Livestream für PZPN bereitzustellen – unabhängig von Wetter, Internetverbindung oder Location«, resümiert Kuszel. »Das auf Blackmagic Design Hardware basierende modulare System hat sich selbst unter widrigsten Bedingungen als robustes und verlässliches Setup erwiesen. Gleichzeitig sichert unsere eigene, unabhängige Verbindung fürs Streaming die ununterbrochene Berichterstattung der Spiele.«