Mercedes AMG: Get Social

Eine Social-Media-Kampagne für die A-Klasse von Mercedes AMG wurde mit einer Pocket Cinema Camera 6K in Blackmagic Raw gedreht und in DaVinci Resolve Studio farbkorrigiert.

Der Kurzfilmclip wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Mercedes bereits von mehr als 67.000 Nutzern aufgerufen. Er entstand unter der Regie der italienischen Produktionsfirma T2 Films in Zusammenarbeit mit DoP Matteo Bertoli in Frankfurt.

»Um dem Clip eine dynamische und schnittige Ästhetik zu verleihen, wechseln sich nächtliche Fahrszenen mit Studioaufnahmen ab, in denen der Tänzer Davide Belotti um das Auto herumtanzt«, so Bertoli. »Unsere größte kreative Herausforderung für das Social-Media-Material bestand darin, unter Einhaltung der verfügbaren Mittel eine visuell ansprechende Story zu erzählen, die zudem in die Hochglanzwelt der Autowerbung passte.«

Die dramatische Spannung erzielte Bertoli durch tiefe Schwarztöne und Schatten, für die er seine Pocket Cinema Camera 6K (Test) mit einem Leica R Objektiv in minimaler Beleuchtung kombinierte. Der Großteil der Aufnahmen wurde in 6K mit 48 und 24 fps erfasst.

»Bei diesem Dreh zeigten sich die Vorteile der dualen ISO der Kamera. Wir verwendeten Werte zwischen 160 und 3.200, um den vielen verschiedenen Umgebungen gerecht zu werden«, erklärte Bertoli weiter. »Während wir für die Außenaufnahmen des fahrenden Autos mit der bestehenden Straßenbeleuchtung auskommen mussten, benutzten wir für Davide im Studio ein paar Astera-Leuchtröhren und reduzierten einen Teil des reflektierten Lichts. Eine vielseitige Kamera zu haben, die bei unterschiedlichsten ISO-Empfindlichkeiten umwerfende Bilder liefert, gab uns während der Produktion unheimlich viel Spielraum.«







Als langjähriger PCC-Benutzer und aufgrund seiner Erfahrung mit Blackmagic Raw wusste Bertoli, dass der Codec sich ausgezeichnet für das Projekt und Aufnahmen mit Kompressionsraten von 5:1 und 3:1 eignen würde. »Aufzeichnung und Post-Workflows müssen bei mir unkompliziert verlaufen. Und die enorme Power von Raw in derart kleinen, effizient zu verarbeitenden Dateien ist etwas ganz Besonderes. Seitdem ich alle meine Projekte in DaVinci Resolve Studio schneide und farbkorrigiere, verwende ich kein anderes Programm mehr. Es bietet meiner Meinung nach die beste Arbeitsumgebung.«

Bertoli verantwortete auch das Grading für den Dreh und verwendete für die Umsetzung seine eigenen LUTs im Natural Rec.709-Farbraum. Damit verpasste er dem Material für die Social-Media-Kanäle von Mercedes einen neuartigen, frischen finalen Look.

»Der Dreh stellte uns vor viele Herausforderungen. Eine bestand zum Beispiel in der Verfolgung und Beleuchtung des durch die Straßen von Frankfurt fahrenden Autos und eine weitere in der Kreation eines glamourösen und professionellen Looks mit kleiner Crew«, fügte Bertoli hinzu. »Die Kamera und der Blackmagic-Raw-Workflow waren wesentlich für das Projekt. Zu wissen, dass die Footage von hoher Qualität und einfach in der Bearbeitung sein würde, ermöglichte es dem Produktionsteam, flexibel zusammenzuarbeiten und mehr kreative Variationen für optimale Ergebnisse auszuprobieren.«