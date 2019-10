Praxistest: Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K

Der Name der Pocket Cinema Camera 6K (PCC6K) von Blackmagic ist mehr oder weniger selbsterklärend: Sie ist das zweite Modell der aktuellen Pocket-Baureihe, nur eben mit 6K-Sensor.

Das ist aber natürlich nicht das Ende der Story: Zwar gleicht die PCC6K prinzipiell in sehr vielen Aspekten der PCC4K (Test), doch es gibt einige Unterschiede — und der augenfälligste Unterschied, die höhere Auflösung von 6K, wirkt sich massiv aus: größere Reserven für Bildstabilisierung und Crop-Ins und mehr Fläche mit dem S35-Sensor, was bei gleichem Bildwinkel andere Schärfentiefeverhältnisse ermöglicht. Außerdem ist die PCC6K ausschließlich mit EF-Mount verfügbar, und dadurch ändert sich die Baugröße und in gewissem Maß auch das Handling.

Erster Eindruck

Mit seiner Größe von 23,10 x 12,99 mm hat der Sensor der PCC6K nicht ganz das Bildfeld von S35-mm-Film, misst aber minimal breiter als das canon-typische APS-C-Format.

Äußerlich wirkt die PCC6K wie eine etwas überdimensionierte DSLM, ähnelt also sehr stark der zweiten Pocket-Generation, die Blackmagic in der PCC4K umgesetzt hat. Das lange Auflagemaß des Canon EF-Mounts lässt die Kamera allerdings im Vergleich zur PCC4K noch wuchtiger wirken. Die Haptik des äußerlich etwas zu groß wirkenden Griffs ist für mittelgroße Männerhände trotzdem ganz gut.

Man kann mit der Kamera auch ohne zusätzliche Halterungs-Möglichkeiten aus der Hand drehen, zumindest wenn man ein Objektiv mit integriertem Bildstabilisator hat. Die meisten, echten DSLMs liegen aber trotzdem besser in der Hand, ergonomisch vorteilhafter und einfach handlicher und kleiner.

Angesichts der Aufgaben, die für die Kamera prädestiniert sind, ist zumindest ein kleines Rig stark zu empfehlen. Vor allem, weil sie mit den meisten Zoomobjektiven von Canon schon so kopflastig ist, dass man damit nicht lange aus der Hand filmen kann.

Da es sich bei der PCC6K um das prinzipiell ähnliche Design wie bei der PCC4K handelt, ist auch die Plastikanmutung geblieben. Trotzdem macht die Kamera aber einen recht soliden Eindruck.

Die Bedienelemente sind zwar etwas weich und schwammig, geben aber eine leichte taktile Rückmeldung. Der Foto-Mount hat wie üblich etwas Spiel in der Drehachse. Bei Foto-Objektiven wird dies kaum auffallen, bei analogen Festbrennweiten kann das manchmal beim Schärfeziehen aber zu einer kleinen, ungewollten Rotation führen.

