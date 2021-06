Media Broadcast: 5G-Campusnetz im EM-Quartier

Zur Unterstützung der Berichterstattung aus dem EM-Quartier der Fußballnationalmannschaft, hat Media Broadcast ein 5G-Campusnetz errichtet.

Keine zwei Monate nachdem Media Broadcast erstmalig einen auf 5G-basierten TV-Produktions-Use-Case gemeinsam mit LiveU erfolgreich durchgeführt hat (Meldung), setzt Media Broadcast nun zur Fußball-EM noch eins drauf: Im EM-Quartier der deutschen Fußballnationalmannschaft bei Adidas in Herzogenaurach stellt die dortige Berichterstattung unter Nutzung der mobilen LiveU-Sendeeinheit LU800 den Live-Produktionsbetrieb sicher. Hochauflösend und in Echtzeit, wollen die Fans die Fußball-EM ab morgen auf den TV-Bildschirmen erleben und um das zu unterstützen, hat Media Broadcast ihre 5G Blue Box binnen 48 Stunden in Herzogenaurach in Betrieb genommen.

Die Installation umfasst ein 5G-Kernnetz, eine 5G-Basisstation sowie eine Außenantenne zur Netzabdeckung des Geländes. Das 5G-Campusnetz wird über eine Gigabit-Verbindung an den nahegelegenen glasfaserbasierten Backbone von Media Broadcast angebunden.

Von dort aus gelangt das Signal binnen weniger Millisekunden zur Innenproduktion nach Ismaning (Meldung), bevor es hochauflösend an TV-Haushalte innerhalb Deutschlands ausgesendet wird. Möglich ist dies durch das portable Produktdesign der 5G Blue Box, die eigens für derartige Anwendungen konzipiert wurde und somit innerhalb kürzester Zeit bundesweit eingesetzt werden kann.

»Wir freuen uns, dieses mediale Großereignis mit einem der innovativsten Ansätze in der TV-Produktion unterstützen zu können. Gemeinsam mit unserem Partner LiveU sind wir stolz darauf, unsere im April 2021 eingeführte Lösung nun erstmalig in einer realen TV-Produktion einsetzen zu können«, so Daniel Wolbers, Projektleiter 5G Campusnetze bei Media Broadcast.

Am 12. April 2021 konnte im 5G Technologiezentrum der Media Broadcast in Nauen bei Berlin die Lösung erstmalig erfolgreich in Betrieb genommen werden. Die im April gewonnenen Erkenntnisse haben überzeugt. Qualität und Signallaufzeit sind durch das dedizierte und 5G-Campusnetz durch eine Frequenzbandbreite von 100 MHz überragend (weitere Infos).

Wie im April werden nun bei der kommenden Europameisterschaft über die LiveU-Sendeeinheit LU800 Fernsehsignale in hochauflösender Qualität in 1080p übertragen.

Die TV-Kamera wird an die LiveU-Sendeeinheit gekoppelt. Hier finden die Umsetzung und die Übertragung in das 5G-Netz der Media Broadcast statt und es dauert nur wenige Millisekunden, bis das Signal am Bestimmungsort in Ismaning ankommt. Im Leistungsumfang von Media Broadcast ist auch die Beantragung der erforderlichen Frequenz sowie die Planung und Durchführung der optimalen Ausleuchtung des zu versorgenden Areals enthalten.