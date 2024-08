TVU Networks und Red Bull Media House setzen auf Cloud-Übertragung für den Wings for Life World Run 2024.

TVU Networks hat mit Red Bull Media House für die Live-Übertragung des Wings for Life World Run 2024 zusammengearbeitet und gezeigt, wie grüne Produktion und Hochleistungsübertragung nebeneinander existieren können. Diese Zusammenarbeit ermöglichte eine globale Berichterstattung über das größte Laufereignis der Welt, an dem 265.818 Menschen aus 169 Ländern und 192 Nationalitäten teilnahmen.

Der Wings for Life World Run umfasste drei Arten von Veranstaltungen: 7 Hauptveranstaltungsorte, 25 Orte für App-Run-Veranstaltungen und zahlreiche kleinere App-Run-Veranstaltungen.

Bei den Hauptveranstaltungen und App-Run-Veranstaltungen wurden Kameras mit TVU RPS One, einem leichten 5G-Sender, eingesetzt, um Live-Feeds von entfernten Orten an 23 Empfänger in München zu senden. Im Gegensatz dazu nutzten die kleineren App Run Events, die weder über Kameras noch über Produktionsteams verfügten, die 33 TVU Anywhere-App auf den Smartphones der Teilnehmer, um zuverlässige Live-Feeds zu übertragen.

Journalisten nutzten den Multiviewer von TVU Partyline, um mehrere Live-Feeds gleichzeitig zu überwachen und die spannendsten Live-Momente von Teilnehmern weltweit zu identifizieren und auszuwählen. Dieses Tool erstellte dynamische Echtzeit-Inhalte, die an die Zuschauer gesendet wurden, und verbesserte so das Gesamterlebnis. Die Möglichkeit, zwischen den Feeds zu wechseln und direkt über die App mit den Teilnehmern zu interagieren, sorgte für ein reichhaltiges, fesselndes Erlebnis, das die Energie und Begeisterung dieses Großereignisses einfing.

Alle Feeds wurden über TVU Search aufgezeichnet und verwaltet, das über fortschrittliche Funktionen wie Gesichtserkennung und Spracherkennung für eine effiziente Inhaltsverwaltung verfügt. Diese umfassende Aufzeichnung ermöglichte das automatische Ausschneiden spannender Segmente, die dann von den Produzenten an die Empfänger verteilt wurden.