Cricket-Boom bei EMG/Gravity Media

EMG/Gravity Media wird in Zusammenarbeit mit Cricket Australia diese Saison mehr als 350 Stunden Cricket-Berichterstattung liefern.

Wohl kaum ein Sport wird so unterschiedlich wahrgenommen wie Cricket. Während Engländer, Australier, Inder oder Pakistani ganze TV-Sender mit Cricket-Übertragungen füllen, gilt Cricket hierzulande bestenfalls als Einschlafhilfe. Für TV-Dienstleister, die den Sport in den Commonwealth-Ländern produzieren, ist der Sport aber ein einträgliches Geschäft.

So gaben EMG/Gravity Media und Cricket Australia bekannt, in dieser Saison über 350 Stunden Cricket-Berichterstattung über Fox Sports, Kayo und das Cricket Network zu liefern. Dafür wird EMG/Gravity Media Remote-Produktionstechnologie einsetzen, darunter cloudbasierte Produktion sowie Mobilfunkübertragungen.

Ein wesentlicher Bestandteil der technologischen Lösungen von EMG/Gravity Media für die Berichterstattung ist die proprietäre CelBo-Remote-Produktionslösung.

CelBo von EMG/Gravity Media Australia ist eine Live-Stream-Innovation, die die Remoteproduktion von Veranstaltungen über Mobilfunk- und Cloud-basierte Technologien ermöglicht, um einzelne Kamera- und Audio-Feeds an die EMG/Gravity Media-Produktionszentren in Sydney und Melbourne zu liefern.

Die Technologielösung ermöglicht es EMG/Gravity Media und Cricket Australia, eine komplette Fernsehproduktion zu erstellen, zu leiten und zu liefern, einschließlich Bildschirmgrafiken und Wiedergabemöglichkeiten für mehrere Kameras. Darüber hinaus liefert EMG/Gravity Media auch eine neue On-Screen-Grafiklösung für diese Saison.

In Zusammenarbeit mit Boost Graphics, der internationalen Tochtergesellschaft von EMG/Gravity Media, die auf Grafik spezialisiert ist, hat das Team eine neue On-Screen-Grafik-Suite entworfen und gebaut, um die Berichterstattung noch umfassender zu gestalten. Die neue Grafiklösung wird auch bei der Berichterstattung über eine Reihe von nationalen Cricket-Spielen eingesetzt, die von Cricket Australia produziert werden.

Die Partnerschaft mit Cricket Australia für die Berichterstattung mehrerer Cricket-Wettbewerbe baut auf der starken Präsenz von EMG/Gravity im dortigen Markt auf. So ist der TV-Dienstleister dort unter anderem in die Produktion von Tennis, Pferderennen, Motorsport, Radrennen, Fußball und etlichen weiteren Nischensportarten vertreten.

Mit seinen Studios, Produktions- und Postproduktionsstätten ist der Anbieter ebenfalls eine feste Größe, etwa bei Projekten wie The Voice, Australian Idol oder Dancing with the Stars.