Sony beim Super Bowl

Sony, offizieller Technologiepartner der NFL, begleitet den diesjährigen Super Bowl LIX mit mehr Technologie als je zuvor.

Insgesamt werden mehr als 240 Sony Kameras im und um den Caesars Superdome in New Orleans eingesetzt, um das Spiel, Spielzüge, Wiederholungen, Interviews und Feierlichkeiten einzufangen und auf die Bildschirme von Milliarden Fans weltweit zu transportieren.

Diese Kameras reichen von den professionellen Broadcast-Modellen von Sony, die von Fax Sports, dem offiziellen Broadcaster, verwendet werden, bis hin zu den verschiedenen Alpha-Wechselobjektivkameras und E-Mount-Objektiven, einschließlich G Master, die The Associated Press (AP) und andere Fotografen am Spielfeldrand verwenden werden.

Milliarden Zuschauer fesseln

»Der Super Bowl ist nicht nur das größte Spiel des Jahres, sondern auch die größte Produktion«, sagt Michael Davies, Fox Sports EVP Field Operations. »Unsere Aufgabe ist es, die Geschichte des Spiels zu erzählen, die Energie im Stadion einzufangen und Milliarden von Zuschauern zu fesseln, und Sony ist ein wichtiges Instrument, um dieses Ziel zu erreichen.«

Die professionellen Broadcast-Kameras von Sony begleiten das größte American Football-Event seit mehr als einem Jahrzehnt. In diesem Jahr wird Fox Sports zusammen mit der Produktionsfirma Game Creek Video mehr als 100 Kameras vor Ort einsetzen, um das Geschehen vor, während und nach dem Spiel sowie zusätzliche Studiosendungen zu übertragen. Fox wird auch Sony BVM Referenzmonitore vor Ort haben, die für die Farbabstufung verwendet werden, um den Fans auf der ganzen Welt ein möglichst genaues Bild zu liefern.

Die Kameras von Sony werden in jeder Endzone, entlang beider Seitenlinien und an verschiedenen Stellen im Stadion positioniert, einschließlich der ‚SkyCam‘ über dem Spielfeld. Es wird 14 Sony-Kameras geben, die speziell Inhalte für das Streaming verarbeiten.

»Der Super Bowl ist das meistgesehene Ereignis des Jahres, und um Trainern, Spielern und Fans ein authentisches und intensives Erlebnis zu bieten, bedarf es einer breiten Palette an fortschrittlichen Technologien«, so Gary Brantley, Chief Information Officer der NFL. »Sony hat mit seinen innovativen Lösungen maßgeblich dazu beigetragen, das Erlebnis am Spieltag zu verbessern, und wir sind stolz darauf, dass Sony eine Schlüsselrolle dabei spielt, den Super Bowl LIX in New Orleans unvergesslich zu machen.«

»Wir sind stolz darauf, beim Super Bowl LIX eine entscheidende Rolle zu spielen und mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Bildgebungsinnovation und Produktion dafür zu sorgen, dass jeder Fan, der vor Ort oder zu Hause zuschaut, den besten Platz hat«, sagt Neal Manowitz, Präsident und COO von Sony Electronics North America.

Hawk-Eye mit von der Partie

Beim Super Bowl LIX wird Fox Sports zusätzlich zu allen Übertragungs- und Produktionskameras die HawkReplay-Systeme von Sony einsetzen, eine Lösung für die Remote-Produktion und die sofortige Wiederholung von Übertragungen, um die gesamte Übertragung zu unterstützen, und zusätzliche Hawk-Eye-Technologie wird auch die Spielleitung und Wiederholungsdienste sowie die Gesamtproduktion unterstützen.

Im Bereich der Fotografie ist Sony seit 2020 der exklusive Anbieter von Bildgebungsprodukten und Support für die Nachrichtenagentur The Associated Press (AP). Sie ist der maßgebliche Lieferant für NFL-Bilder. Insgesamt wird AP 14 Fotografen und 9 Redakteure vor Ort beim Super Bowl haben, die mit Sony Equipment beeindruckende Bilder von den wichtigsten Momenten der Liga einfangen und teilen. Das hauseigene NFL-Foto-Team »NFL Focus« wird ebenfalls eine Vielzahl von Sony Alpha Kameras und Objektiven einsetzen, um über das Spiel zu berichten. Das Pro-Support-Team von Sony wird vor Ort ein Profi-Fotografen-Depot anbieten, um die Profis beim Spiel zu unterstützen und zu betreuen, einschließlich der Möglichkeit, die brandneue Flaggschiff-Kamera Alpha 1 II auszuleihen.

Bilddaten effizient übertragen

Sowohl AP als auch die NFL planen den Einsatz des PDT-FP1 Transmitters von Sony vor Ort, um Fotos und Videos in Echtzeit direkt von der Kamera an die Redakteure zu übermitteln und so den Arbeitsablauf zu optimieren und eine schnellstmögliche Verbreitung an die Öffentlichkeit zu gewährleisten.

Jedes Jahr werden die Größe und der Umfang der Super Bowl Halbzeit-Show größer, einschließlich der Produktionselemente. Das fünfte Jahr in Folge werden die Live-Produktionsspezialisten von Funicular Goats die Halbzeit-Show technisch produzieren und das vierte Jahr in Folge entscheiden sich die Goats für die Sony Venice 2 als Hauptkamera neben dem Sony Venice Extension System und der Sony Burano für insgesamt 14 Kameras.

»Die Super Bowl Halbzeit-Show ist eine Herausforderung wie kein anderes Projekt, an dem wir beteiligt waren«, erklärt James Coker, Head of Engineering and Technical Management bei Funicular Goats. »Wir haben weniger als fünf Minuten Zeit, um ein cineastisches Konzert für Millionen von Zuschauern einzurichten und abzuliefern, und die Kameras der Sony Cinema Line bieten die perfekte Kombination aus Vollformatsensor und Broadcast-Kompatibilität, um sich nahtlos in die Struktur der Show einzufügen und diese Herausforderung zu meistern.«

Nachfolgend ein Überblick über alle Kameras von Sony und die dazugehörigen Technologien, die bei der Berichterstattung über den Super Bowl LIX zum Einsatz kommen:

Fox Sports:

97 Sony HDC-Serie Broadcast-Systemkameras

1 Sony FR7 Cinematic PTZ-Kamera

3 Sony FX6 Vollformat-Kinokameras

1 Sony Alpha 7 III spiegellose Kamera

1 Sony VENICE 2 Digitale Kinokamera

Associated Press (AP):

Mehr als 55 Sony-Kameras und eine Vielzahl von Objektiven

NFL Focus Fotografie-Team:

8 Sony-Kameras und eine Vielzahl von Objektiven

Funicular Goats – Super Bowl Halbzeit-Show:

13 Sony VENICE 2 Digitale Filmkameras

1 Sony VENICE Erweiterungssystem

1 Sony BURANO Digital Cinema Camera (für ASL-Kamera)

Sony Pro Unterstützung:

65 Sony spiegellose Vollformatkameras

140 professionelle Objektive, darunter 14x 600mm, 10x 400mm, 6x 300mm Super-Teleobjektive