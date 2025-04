Adobe-Award beim Dokfest für Timo Langer

»A Sudden Glimpse to Deeper Things« gewinnt den DokEdit Award – presented by Adobe.

Zum fünften Mal wird beim Dokfest München der DokEdit Award – presented by Adobe verliehen, der die Arbeit der Editor_innen von Dokumentarfilmen würdigt. In diesem Jahr wird der Editor Timo Langer für den Film »A Sudden Glimpse to Deeper Things« von Regisseur Mark Cousins ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird von Adobe gestiftet.

1949 bestieg die britische Malerin Wilhelmina »Willi« Barns-Graham den Grindelwaldgletscher in der Schweiz und erlebte eine Offenbarung, die ihre Kunst für immer veränderte. Filmemacher Mark Cousins taucht ein in ihr Leben und Werk und erkundet die Geheimnisse ihrer Kreativität – ein besonderes und faszinierendes Künstlerinnenporträt.

Aus der Jurybegründung: »Die mutige Zusammensetzung des heterogenen Ausgangsmaterials gewährt Freiraum für die Entdeckung ihrer Kunst und führt einfühlsam durch Willis Lebensgeschichte. Dabei entsteht ein eigener, fesselnder Erzählrhythmus, der sich von dem Werk der Künstlerin inspirieren lässt. Es ist faszinierend, wie der Film es schafft, dass man als Zuschauer_in das Gefühl bekommt, bei der Entstehung der Werke dabei zu sein und sie durch die Augen der Künstlerin sieht. Besonders beeindruckend ist, wie der Editor Platz für Bilder schafft, die über das Wort hinaus gehen und zum intensiven Betrachten einladen. Der Umgang mit Farben und Formen, mathematischen Formeln und spirituellen Einflüssen verleiht dem Film eine einzigartige und tiefgründige Ästhetik.«

Die Jury bildeten Gisela Castronari-Jaensch (Dozentin für Montage an der Filmakademie Baden-Württemberg), Kaya Inan (Editor, Dozent an der Filmakademie Baden-Württemberg) und Yana Höhnerbach (Editorin).

Der Preisträger Timo Langer ist Editor und Filmemacher. Seit 2008 ist er Editor der Filme von Mark Cousins. Diese liefen unter anderem auf den Festivals in Venedig, Telluride, Sundance und Toronto. 2017 erschien Timo Langers preisgekröntes Spielfilmdebüt »I am Anna«.

Livia Sedlmeir (Communication Manager, Adobe Deutschland), sagt: »Die Kunst der Editor_innen wird zu oft übersehen. Dabei ist ihre Arbeit immer und ohne Ausnahme mitentscheidend für die Qualität eines Films. Bei Timo Langers Beitrag zu ‚A Sudden Glimpse to Deeper Things‘ ist das besonders augenfällig, seine editorische Leistung trägt zu der außergewöhnlichen Narration und Ästhetik des Films bei. Wir freuen uns, dieser Leistung durch den Preis DokEdit – presented by Adobe zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen zu können. Herzlichen Glückwunsch!«