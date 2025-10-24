Konzert mit Kinoästhetik

Visual Media España integrierte Sony Burano- und FX9-Kameras in Broadcast-Workflow bei Konzert des spanischen Sängers Dellafuente.

Das Konzert des spanischen Sängers Dellafuente im Metropolitano-Stadion in Madrid im Sommer 2025 war für Visual Media España ein Meilenstein. Das spanische Medienunternehmen erreichte dank der Integration der Kameras der Cinema Line-Familie von Sony die in der heutigen Broadcast-Umgebung so begehrte kinoreife Ästhetik und positionierte sich damit als Maßstab in der audiovisuellen Branche.

Visual Media España hat Sony FX9- und Burano-Kinokameras erfolgreich und vollständig in den Broadcast-Workflow implementiert, um das Live-Konzert mit insgesamt 16 Kamerapositionen zu

übertragen.

Kinoästhetik für Live-Events

Ein Beispiel für diese Zusammenarbeit war die technische Herausforderung, Kinokameras so anzupassen, dass sie als Teil einer herkömmlichen Übertragungskette mit umfangreichen SMPTE-Glasfaserverbindungen und Live-Farbsteuerung über Sony RCP-3500-Panels funktionieren. Diese in Fernsehumgebungen übliche Steuerung wurde zum ersten Mal bei einer groß angelegten Live-Produktion auf Cinema Line-Kameras angewendet.

Das von Visual Media España entwickelte System ermöglichte es, Burano- und FX9-Kameras wie herkömmliche Broadcast-Ketten zu betreiben und dabei die kreative Flexibilität des digitalen Kinos mit der für Fernsehproduktionen typischen Bedienbarkeit und zentralen Steuerung zu verbinden.

»Die Unterstützung von Sony bei einem Projekt dieser Größenordnung erlaubt es uns, die technologische Zuverlässigkeit sicherzustellen und das Projekt integriert in die Abläufe von Visual Media zu verwalten«, sagt Alfonso Sainz, technischer Leiter bei Visual Media España. »So konnten wir die korrekte Funktion jedes Elements in einer sehr anspruchsvollen Live-Umgebung gewährleisten.«

Das Beste aus Kino und Fernsehen

Dank dieser Konfiguration konnte Kameramann Lucas Casanovas und sein Kamerateam eine kinoreife Ästhetik erzeugen, ohne die operative Flexibilität der Übertragung zu beeinträchtigen.

Monatelange Vorbereitungen sorgten für eine reibungslose Umsetzung und die Zufriedenheit, die technischen und künstlerischen Erwartungen zu übertreffen.

»Bei Sony arbeiten wir daran, dass Technologie Kreativität ohne Grenzen fördert«, sagt Marta Bragado, Account Manager Sales South, Sony Europe. »Die erfolgreiche Integration unserer Burano- und FX9-Kameras in eine Live-Produktion mit mehreren Kameras unter Beibehaltung der filmischen Qualität zeigt das Potenzial der Kombination des Besten aus Kino und audiovisueller Live-Produktion.«

Die Zusammenarbeit zwischen Visual Media España und Sony besteht seit vielen Jahren und hat es dem Unternehmen ermöglicht, aus erster Hand Zugang zu den neuesten Innovationen zu erhalten und die technologische Integration in seinen ehrgeizigsten Projekten zu optimieren.