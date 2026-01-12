Karat setzt auf Sennheiser EW-DX System bei Jubiläumstournee

Die Berliner Rockband Karat hat ihre 50-jährige Jubiläumstournee 2025 mit 75 Konzerten absolviert und dabei auf drahtlose Mikrofontechnik von Sennheiser gesetzt.

Bei der Jubiläumstournee von Karat kam unter anderem die digitale EW-DX Serie von Sennheiser zum Einsatz.

Sänger Claudius Dreilich nutzte einen Handsender EW-DX SKM mit MM 435 Kapsel, während Keyboarder Martin Becker für seinen Gesang ein HSP 4 Kopfbügelmikrofon mit Taschensender EW-DX SK verwendete. Für sein Mundharmonikaspiel kam ein EW-DX Handsender mit MMD 935 Kapsel zum Einsatz. Der zugehörige Vierfachempfänger EW-DX EM 4 Dante befand sich am Monitorplatz.

Neben der neuen EW-DX Technologie waren auch ältere Sennheiser-Systeme im Einsatz: Gitarrist Bernd Römer nutzte einen Doppelempfänger EM 2050 mit sieben Taschensendern für seine verschiedenen Instrumente. Bassist Daniel Bätge setzte auf vier Taschensender SK 500 G4 mit einem Empfänger EM 300-500 G4. Für die Akustikgitarren kam ein EM 550 G2 zum Einsatz.

Bei der Instrumentenmikrofonierung kamen Sennheiser e 906 für die Gitarrenboxen und e 904 für das Schlagzeug zum Einsatz. Bassist Bätge verwendete für seinen Gesang ein Evolution e 945 Mikrofon.

Michael Schüller, Technischer Leiter bei Karat, betont die Zuverlässigkeit der Systeme: »Mit den digitalen EW-DX Systemen, die wir bei Karat im Frequenzbereich Q 1-9 betreiben, gibt es unterwegs nie Stress – keine Störungen, einfach rein gar nichts!«

Die EW-DX Serie zeichnet sich durch eine Latenz von 1,9 Millisekunden und eine Eingangsdynamik von 134 dB aus. Die Schaltbandbreite von bis zu 88 MHz ermöglicht im Standardmodus bis zu 146, im Link-Density-Mode sogar bis zu 293 Frequenzen pro Band. Die Akkupacks BA 70 bieten eine Laufzeit von bis zu zwölf Stunden.

Karat wurde 1975 gegründet und prägte die deutschsprachige Rockmusik mit Hits wie »Über sieben Brücken musst du gehen«, »Der blaue Planet« und »König der Welt«. Zum 50-jährigen Jubiläum erschien 2025 das Album »Hohe Himmel« mit ausschließlich neuen Titeln.

Thomas Holz, Relations Manager bei Sennheiser, sagt: »Es gibt kaum eine Band, die auf eine derart lange Historie zurückblicken kann und dabei gestern wie heute eindrucksvoll für künstlerische Authentizität steht. Wir freuen uns, durch unsere enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit Karat an dieser Geschichte intensiv teilhaben zu können.«