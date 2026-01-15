Netflix inszeniert Live-Film für »Stranger Things«-Finale

Zum Start der finalen Staffel von »Stranger Things« hat Netflix in Frankreich ein ungewöhnliches Live-Ereignis realisiert: einen Film, der komplett live und ohne Schnitt produziert wurde. TVU Networks war beteiligt.

Die französische Streamerin Joyca wurde zur Hauptfigur eines immersiven Abenteuers, das von IDZ konzipiert und mit Cloud-Produktionslösungen von TVU Networks umgesetzt wurde.

Live-Film ohne Sicherheitsnetz

Das Konzept »One Last Adventure« verwandelte ein komplettes Gebäude in die »Upside Down«-Welt der Serie.

Joyca musste in Echtzeit Rätsel lösen, während Tausende Zuschauer das Ganze live verfolgten. Die Produktion gipfelte in einer Verfolgungsjagd auf dem E-Bike durch Paris zu einem Kino voller Fans – alles in einer durchgehenden Aufnahme ohne Schnitt.

»Wir wollten, dass es sich wie ein Film anfühlt, der aber live geschieht, an zwei Orten gleichzeitig, ohne zweite Chance«, erklärt Filip Trad, Regisseur des Events. »Jeder Übergang musste unsichtbar sein – vom dunklen Set zur Straßenkamera, Live-Interaktionen, Sound, Umgebungsgeräusche, Creator-Mikrofone – ohne je den Flow zu unterbrechen. Die Cloud-Lösungen von TVU gaben uns nahtlose Kontinuität.«

Neue Form des Fan-Engagements

Das Projekt zeigt, wie Live-Storytelling die Zuschauerbindung an fiktionale Universen vertiefen kann. Es wurde zu einem gemeinsamen Erlebnis, bei dem die Zuschauer nicht nur zusahen, sondern das Abenteuer mit Joyca erlebten.

Die Geschichte entfaltete sich parallel im Kino vor Ort und online, wo Hunderttausende Joyca live auf Twitch folgten.

Globale Event-Serie

»One Last Adventure« ist Teil einer weltweiten Veranstaltungsreihe, die Netflix zur finalen Staffel von »Stranger Things« in mehreren Ländern durchführt. Die fünfte und letzte Staffel der Serie zählt mit über 105 Millionen Views während der Startphase zu den meistgesehenen englischsprachigen Serien auf Netflix.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Netflix, IDZ, Webedia, Filmar, TVU Networks, Gaze, Bim Bam, Publicis Consultants und The Source.