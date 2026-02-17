Live im Norden
Bei der 26. Auflage der Lotto Masters Kiel in der Wunderino-Arena verantwortete avt plus media service die komplette Kamera-, Medien- und Broadcast-Technik.
Broadcast-Setup für Arena & Stream
Kern des Setups bildeten vier Panasonic Kamerazüge (AK-UC3000) für die Spielberichterstattung aus mehreren Perspektiven. Ergänzt wurde das System um eine Funkkamera auf dem Spielfeld – ideal für Moderationen, Stimmungsbilder und Show-Elemente. Das Zusammenspiel aus fest installierten Kameraachsen und mobiler RF-Kamera sorgte für einen flüssigen Arena-Broadcast und konsistente Bilder im Stream.
Mobile Regie, Recording & Playout
Die mobile Regie basierte auf einem Blackmagic Design Atem 4K Constellation für den Bildschnitt. Die HyperDecks dienten der Programm- und Backup-Aufzeichnung. Für Grafiken und Zuspieler kam ein vMix-Playout-System zum Einsatz – für Bauchbinden, Bumper und Sponsoreneinbindungen. So ließen sich Arena-Signal und SHZ-Livestream parallel und redundant bedienen.
Videowürfel, Inhouse-Monitore, SHZ-Livestream
Die von avt plus media service aufgebaute Signalkette versorgte simultan den Videowürfel an der Stadiondecke, die Monitore in der Arena, den Live-Stream für die SHZ. Routing und Monitoring wurden so ausgelegt, dass Umschaltungen zwischen Event-Parts (Teams, Showacts, Moderation) ohne Bild-/Tonaussetzer möglich waren.
Zwei Turniere, ein Workflow
Am ersten Turniertag kämpften acht Teams aus Schleswig-Holstein um den Titel beim Hallenmasters Kiel; am zweiten Turniertag folgte der Lotto Nordcup 2026 mit sechs Frauenteams. Die kombinierte Produktionsarchitektur erlaubte identische Workflows für beide Turniertage – vom Warm-Up über die Spiele bis zu Moderation und Siegerehrung.
Ergebnis & Atmosphäre
Sportlich sorgten überraschende Gruppenverläufe früh für Spannung. Den Turniersieg beim Hallenmasters Kiel holte sich der SV Todesfelde – vor 8.650 Zuschauerinnen und Zuschauern in der ausverkauften Wunderino-Arena. Show-Elemente (u. a. Pyro-Opening) und die Spielfeld-Funkkamera trugen zu einer dichten Live-Atmosphäre bei.
Technik im Überblick
- Kameras: 4× Panasonic AK-UC3000 Kamerazüge (Arena-Perspektiven), 1× Funkkamera (Spielfeld/Moderation)
- Regie/Schnitt: Blackmagic Design ATEM 4K Constellation
- Recording: HyperDecks (Programm/Backup)
- Playout: vMix (Grafik, Bumper, Sponsoring)
- Distribution: Videowürfel, Arenamonitore, SHZ-Livestream