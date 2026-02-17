Live im Norden

Bei der 26. Auflage der Lotto Masters Kiel in der Wunderino-Arena verantwortete avt plus media service die komplette Kamera-, Medien- und Broadcast-Technik.

Broadcast-Setup für Arena & Stream

Kern des Setups bildeten vier Panasonic Kamerazüge (AK-UC3000) für die Spielberichterstattung aus mehreren Perspektiven. Ergänzt wurde das System um eine Funkkamera auf dem Spielfeld – ideal für Moderationen, Stimmungsbilder und Show-Elemente. Das Zusammenspiel aus fest installierten Kameraachsen und mobiler RF-Kamera sorgte für einen flüssigen Arena-Broadcast und konsistente Bilder im Stream.

Mobile Regie, Recording & Playout

Die mobile Regie basierte auf einem Blackmagic Design Atem 4K Constellation für den Bildschnitt. Die HyperDecks dienten der Programm- und Backup-Aufzeichnung. Für Grafiken und Zuspieler kam ein vMix-Playout-System zum Einsatz – für Bauchbinden, Bumper und Sponsoreneinbindungen. So ließen sich Arena-Signal und SHZ-Livestream parallel und redundant bedienen.

Videowürfel, Inhouse-Monitore, SHZ-Livestream

Die von avt plus media service aufgebaute Signalkette versorgte simultan den Videowürfel an der Stadiondecke, die Monitore in der Arena, den Live-Stream für die SHZ. Routing und Monitoring wurden so ausgelegt, dass Umschaltungen zwischen Event-Parts (Teams, Showacts, Moderation) ohne Bild-/Tonaussetzer möglich waren.

Zwei Turniere, ein Workflow

Am ersten Turniertag kämpften acht Teams aus Schleswig-Holstein um den Titel beim Hallenmasters Kiel; am zweiten Turniertag folgte der Lotto Nordcup 2026 mit sechs Frauenteams. Die kombinierte Produktionsarchitektur erlaubte identische Workflows für beide Turniertage – vom Warm-Up über die Spiele bis zu Moderation und Siegerehrung.

Ergebnis & Atmosphäre

Sportlich sorgten überraschende Gruppenverläufe früh für Spannung. Den Turniersieg beim Hallenmasters Kiel holte sich der SV Todesfelde – vor 8.650 Zuschauerinnen und Zuschauern in der ausverkauften Wunderino-Arena. Show-Elemente (u. a. Pyro-Opening) und die Spielfeld-Funkkamera trugen zu einer dichten Live-Atmosphäre bei.

Technik im Überblick