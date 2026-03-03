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©Achtung Abzocke
Productions

Marshall Minikameras für »Achtung Abzocke«

Die Produktionscrew der Sendung »Achtung Abzocke« setzt in ihrer 12. Staffel auf POV-Kameras von Marshall Electronics.

Für Chefkameramann Robin Ahne war der Wechsel zu Marshall ein echter Wendepunkt – und die Zusammenarbeit mit dem deutschen Marshall-Distributor Vision2See der entscheidende Auslöser.

©Achtung Abzocke, Vision2See

Zum Einsatz kommen die Modelle CV503, CV504 und CV506.

Undercover im Einsatz

»Achtung Abzocke« (Kabel Eins) deckt seit Jahren Abzockmaschen von Handwerkern, Schlüsseldiensten und Schädlingsbekämpfern auf – in Deutschland und an Touristenzielen weltweit. Das Produktionsteam verkleidet sich dafür als Touristen oder Hauseigentümer und dokumentiert alles mit versteckten Kameras. Die Anforderungen sind entsprechend hoch: Die Kameras müssen winzig, robust und in der Lage sein, unter schwierigsten Bedingungen ein sauberes Bild zu liefern.

Zum Einsatz kommen die Modelle CV503, CV504 und CV506 – kompakte Minikameras, die sich dank ihrer geringen Größe und des Einzelkabel-Setups flexibel in Schubladen, unter Waschbecken oder in präparierten Verstecken platzieren lassen.

©Achtung Abzocke, Vision2See

Die kompakten Kameras müssen zuverlässig funktionieren.

Zuverlässig auch im Dunkeln

Da das Team häufig in engen, unbeleuchteten Räumen filmt – etwa hinter Rohren oder in abgedeckten Hohlräumen – ist die Schwachlichtleistung der Kameras entscheidend. »Mit Marshall sehe ich auch in völliger Dunkelheit noch alle Rohre und Werkzeuge klar«, sagt Robin Ahne. »Wenn ein Handwerker eine Schublade öffnet und das Licht sich schlagartig ändert, regelt die automatische Belichtung das völlig problemlos.«

Auch in puncto Ausdauer überzeugen die Marshall-Kameras: Bei einem früheren Hersteller überhitzte eine in einem Teddybären versteckte Kamera nach fünf Minuten und schaltete ab. Mit der Marshall-Kamera im gleichen Aufbau lief alles problemlos – selbst bei Dauerbetrieb ohne Überhitzung.

©Screenshot P7S1, Kabel Eins

»Achtung Abzocke« kann man auf Kabel Eins und auf Joyn sehen.

SDI-Ausgang und digitaler Zoom

Für Robin Ahne sind auch die praktischen Funktionen im Alltag entscheidend: Der SDI-Ausgang und die einfach zu bedienende Menüsteuerung ermöglichen es ihm, bei Vignettierung durch ein enges Versteck per digitalem 1,5-fach-Zoom schnell ein sauberes Bild zu erzielen – ohne dass der Eingriff für den Zuschauer sichtbar ist.

»Marshall macht es leicht, kreativ zu sein, weil man weiß, dass die Kameras zuverlässig sind und die Bildqualität stimmt – selbst auf wenige Zentimeter Abstand«, so Ahne. »Es sind die besten Kameras auf dem Markt für das, was wir tun.«

Alex Kirst, Inhaber von Vision2See, ergänzt: »Marshalls Kombination aus Robustheit, Bildqualität und kompakter Bauweise ist ideal für investigative Produktionen und Einsätze mit versteckter Kamera.«

Achtung AbzockeMarshallVision2See
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