70. Eurovision Song Contest: Wien wird zur Bühne für Europas größte Musikshow

»Eurovision Song Contest 2026 – Der Countdown« und »Eurovision Song Contest 2026 – Die Aftershow« mit Moderatorin Barbara Schöneberger werden gemeinsam mit dem österreichischen ORF und dem Schweizer Fernsehen SRF produziert und ausgestrahlt. Federführend verantwortlich für die ARD beim deutschen ESC-Finale und für die Übertragung des ESC ist in diesem Jahr erstmals der Südwestrundfunk (SWR) in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) und dem Hessischen Rundfunk (hr). Deutschland wird in diesem Jahr von Sarah Engels vertreten, die mit ihrem Song »Fire« antritt. Der ESC ist mit mehr als 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern der größte Musikwettbewerb der Welt. In diesem Jahr treten 35 Nationen an.

Medienereignis auf höchstem Niveau

»Das ganze SWR Team arbeitet und fiebert auf den ESC in Wien hin. Denn es ist Freude und Herausforderung zugleich, als neuer Federführer innerhalb der ARD nun erstmals dieses europäische Medienereignis auf höchstem Niveau mitzugestalten. Der ESC steht ja nicht nur für Zusammenhalt und friedliches Miteinander, er ist auch ein faszinierendes Kooperationsprojekt. Das spiegelt auch das gemeinsame Rahmenprogramm zum ESC-Finale wider, das wir als ARD zusammen mit dem ORF als Gastgeber und dem SRF produzieren – für Millionen Menschen in den drei DACH-Ländern«, sagt SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler.

»Eurovision Song Contest 2026 – Das Finale aus Wien«

»Eurovision Song Contest 2026 – Das Finale aus Wien« wird am Samstag, 16. Mai 2026, ab 21 Uhr im Ersten sowie in der ARD Mediathek zu sehen sein. Deutscher Kommentator ist, wie bereits in den beiden Vorjahren, Thorsten Schorn.

»Eurovision Song Contest 2026 – Der Countdown«

Bereits um 20:15 Uhr, direkt nach der tagesschau, stimmt Barbara Schöneberger am 16. Mai 2026 auf das große Finale ein. Im Ersten und in der ARD Mediathek begrüßt sie gemeinsam mit ihren Talk-Gästen zu »Eurovision Song Contest 2026 – Der Countdown«. Diese Sendung wird live aus dem Museumsquartier in Wien übertragen und ist auch im ORF und SRF zu sehen. Barbara Schöneberger zur Seite stehen der österreichische Sänger und ESC-Teilnehmer von 2018, Cesár Sampson, Thomas Hermanns sowie Luca Hänni, der 2019 für die Schweiz beim ESC angetreten ist.

»Eurovision Song Contest 2026 – Die Aftershow«

Wenn alle Punkte vergeben sind und die Siegerin oder der Sieger feststeht, meldet sich in der Nacht auf den 17. Mai ab 1 Uhr Barbara Schöneberger mit ihren Gästen aus dem Museumsquartier zurück. »Eurovision Song Contest 2026 – Die Aftershow« blickt zurück auf die unvergesslichsten Momente des Abends, die besten Auftritte, die größten Überraschungen und emotionalsten Highlights – zu sehen im Ersten sowie im ORF und SRF.

»Eurovision Song Contest 2026 – Erstes und Zweites Halbfinale«

Das erste Halbfinale am Dienstag, 12. Mai 2026 um 21 Uhr, sowie das zweite Halbfinale am Donnerstag, 14. Mai 2026, ebenfalls 21 Uhr, werden live von ARD One sowie in der ARD Mediathek übertragen. Im ersten Halbfinale am Dienstag wird Sarah Engels auftreten. Das zweite Halbfinale findet ohne deutsche Beteiligung statt.

Die Shows vor dem Ersten und Zweiten Halbfinale auf ARD One

Ebenfalls live aus dem Museumsquartier in Wien meldet sich SWR3-Moderator und ESC-Experte Constantin Zöller. Seine Show auf ARD One und in der ARD Mediathek wird ausgestrahlt am Dienstag, 12. Mai 2026 und am Donnerstag, 14. Mai 2026 um 20:15 Uhr vor dem jeweiligen Halbfinale. Gemeinsam mit den ESC-Expert:innen Carolin Worbs und Miguel Robitzky werden die Acts der Halbfinals vorgestellt und eingeordnet. »Eurovision Song Contest 2026 – Die Show zum 1. Halbfinale« und »Eurovision Song Contest 2026 – Die Show zum 2. Halbfinale« stimmen auf die jeweiligen ESC-Halbfinalshows ein. Sämtliche Shows aus dem Wiener Museumsquartier finden mit Studiopublikum statt und garantieren ansteckende ESC-Stimmung.

Dokumentation »70 Jahre ESC – More than Music«

Die Jubiläumsdokumentation »70 Jahre ESC – More than Music« bietet eine Zeitreise durch sieben Jahrzehnte Eurovision Song Contest. Sie beleuchtet, warum der ESC weit mehr ist als ein musikalischer Wettbewerb. Moderator und Komiker Hape Kerkeling, ESC-Teilnehmende wie Nana Mouskouri, Nicole, Guildo Horn, Jamala, Johnny Logan, Mr. Lordi, Tom Neuwirth (alias Conchita Wurst), die Kommentatoren Peter Urban und Olli Schulz, Modedesigner Jean Paul Gaultier, Komponist und Produzent Ralph Siegel und weitere teilen in der Dokumentation ihre persönlichen Einblicke. Zu sehen am 11. Mai 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und bereits ab dem 8. Mai 2026 in der ARD Mediathek. Die Doku wurde produziert von SWR und hr (gemeinsame Federführung), sowie NDR und WDR für die ARD.

Sendehinweise

· »70 Jahre ESC – More than Music«, Dokumentation, 11. Mai 2026, 20:15 Uhr, im Ersten, ab 8. Mai 2026 in der ARD Mediathek

· »Eurovision Song Contest 2026 – Die Show zum 1. Halbfinale«, 12. Mai 2026, 20:15 Uhr, One und ARD Mediathek

· »Eurovision Song Contest 2026 – Erstes Halbfinale«, 12. Mai, 21 Uhr, One und ARD Mediathek

· »Wir sind Song Contest – 70 Jahre größte Musikshow der Welt«, 13. Mai, 20:15 Uhr, SWR; 15. Mai 2026, 21 Uhr, One sowie in der ARD Mediathek

· »Eurovision Song Contest 2026 – Die Show zum 2. Halbfinale«, 14. Mai 2026, 20:15 Uhr, One und ARD Mediathek

· »Eurovision Song Contest 2026 – Zweites Halbfinale«, 14. Mai 2026, 21 Uhr, One und ARD Mediathek

· »Eurovision Song Contest 2026 – Der Countdown«, 16. Mai 2026, 20:15 Uhr, im Ersten und in der ARD Mediathek

· »Eurovision Song Contest 2026 – Das Finale aus Wien«, 16. Mai 2026, 21 Uhr, im Ersten und in der ARD Mediathek

· »Eurovision Song Contest 2026 – Die Aftershow«, 17. Mai 2026, 1 Uhr, im Ersten und in der ARD Mediathek