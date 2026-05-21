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TVN produziert Uefa-Europa-League-Finale in Istanbul

TVN begleitete den historischen Europa-League-Lauf des SC Freiburg als Host-Broadcaster für RTL.
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Presenterposition in Braga.

TVN hat für die RTL-Sendergruppe die Uefa-Europa-League-Produktion bei allen Deutschlandspielen des SC Freiburg übernommen und neben anderen Partien auch das Halbfinale und das Endspiel des SC Freiburg produziert.

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Das Stadion in Braga.

Zum Halbfinal-Hinspiel im Estadio Municipal im portugiesischen Braga, einem der architektonisch markantesten Fußballstadien Europas, reiste eine 16-köpfige TVN-Crew mit dem Ü1 an. Trotz der 1:2-Niederlage vor ausverkauftem Haus setzte sich Freiburg im Duell mit Sporting Braga im Rückspiel durch und schaffte erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug in ein europäisches Endspiel.

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Die Übertragung erreichte im Schnitt 4,97 Millionen Zuschauer.

Das Finale der Uefa Europa League am 20. Mai in Istanbul produzierte TVN mit dem Ü7 – abermals für RTL. Dort unterlag Freiburg dem englischen Klub Aston Villa mit 0:3 und verpasste damit den ersten Titelgewinn der Klubgeschichte.

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TVN vor Ort in Istanbul.

Die Übertragung zog dennoch Millionen vor die Bildschirme: In der Spitze verfolgten 6,45 Millionen Zuschauer das Finale bei RTL, im Schnitt schalteten 4,97 Millionen ein – beides deutliche Saisonbestwerte.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 24,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bei 39,3 Prozent.

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