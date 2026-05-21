TVN produziert Uefa-Europa-League-Finale in Istanbul

TVN hat für die RTL-Sendergruppe die Uefa-Europa-League-Produktion bei allen Deutschlandspielen des SC Freiburg übernommen und neben anderen Partien auch das Halbfinale und das Endspiel des SC Freiburg produziert.

Zum Halbfinal-Hinspiel im Estadio Municipal im portugiesischen Braga, einem der architektonisch markantesten Fußballstadien Europas, reiste eine 16-köpfige TVN-Crew mit dem Ü1 an. Trotz der 1:2-Niederlage vor ausverkauftem Haus setzte sich Freiburg im Duell mit Sporting Braga im Rückspiel durch und schaffte erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug in ein europäisches Endspiel.

Das Finale der Uefa Europa League am 20. Mai in Istanbul produzierte TVN mit dem Ü7 – abermals für RTL. Dort unterlag Freiburg dem englischen Klub Aston Villa mit 0:3 und verpasste damit den ersten Titelgewinn der Klubgeschichte.

Die Übertragung zog dennoch Millionen vor die Bildschirme: In der Spitze verfolgten 6,45 Millionen Zuschauer das Finale bei RTL, im Schnitt schalteten 4,97 Millionen ein – beides deutliche Saisonbestwerte.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 24,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bei 39,3 Prozent.