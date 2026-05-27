Produktion eines MLS-Spiels per iPhone 17 Pro

Apple TV hat am vergangenen Samstag (23.05.26) das MLS-Spiel LA Galaxy gegen Houston Dynamo FC vollständig mit dem iPhone 17 Pro produziert und live ausgestrahlt. Es war das erste Mal, dass ein professionelles Sportereignis auf diesem Niveau per Smartphone aufgezeichnet und gesendet wurde.

Brian Tong erläutert im Short Video den Workflow der Produktion.

Die Kameras waren im gesamten Stadion verteilt: Sie begleiteten das Aufwärmen der Teams, die Spielervorstellungen, lieferten Torwinkel aus dem Netz und fingen die Stadionatmosphäre ein. Apple betont, dass der kompakte Formfaktor des iPhone neue Kamerapositionen ermöglicht, die mit herkömmlichem Broadcast-Equipment nicht realisierbar wären.

15 Kameras waren rund um das Stadion verteilt, sieben davon nutzen die native iPhone-Optik. Die restlichen waren iPhones waren schwer gepimpt und nutzen Objektivadapter, unter anderem für ein Fujinon HK25–1000mm-Broadcast-Zoom. Von einer »normalen« iPhone-Produktion kann also nicht die Rede sein.

Für die Produktionskette kam die Blackmagic-App zum Einsatz, die Konfiguration der einzelnen Kameras erfolgte extern per iPad. Aufgezeichnet wurde in Apple Log, 1080p bei 60 fps; das Videosignal lief per USB-C auf HDMI und von dort über Glasfaser in den Ü-Wagen. Möglich wurde dies durch das Blackmagic Camera ProDock. Es bietet Anschlüsse für externen Timecode, Genlock, Audio sowie die Aufzeichnung auf externe SSDs.

Dies ist nicht der erste Einsatz des iPhones im Liveübertragungsbereich: Bereits im September 2025 integrierte Apple TV das Smartphone in eine »Friday Night Baseball«-Produktion zwischen den Boston Red Sox und den Detroit Tigers – damals noch für ausgewählte Einstellungen. Diese Produktion wurde von der National Baseball Hall of Fame gewürdigt, die ein bei der Übertragung verwendetes iPhone in ihre Sammlung aufnahm. Beim MLS Cup 2025 weitete Apple den iPhone-Einsatz dann weiter aus, bevor das Gerät schließlich fester Bestandteil der regulären Produktionsroutine für die Saisons 2026 wurde.

Das Spiel vom Samstag markierte nun den nächsten Schritt: von ergänzendem Tool zum alleinigen Produktionsmittel für eine komplette Liveübertragung.

LA Galaxy vs. Houston Dynamo