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Sennheiser Spectera liefert Broadcast-Sound für die 79. Tony Awards

Größter US-Broadcast-Einsatz bislang: Bei der Live-Übertragung aus der Radio City Music Hall setzte Firehouse Productions auf Sennheisers Breitbandsystem Spectera.
©John Nacion/Getty Images

©John Nacion/Getty Images

Für die Live-Übertragung der 79. Tony Awards aus der New Yorker Radio City Music Hall setzte Firehouse Productions auf das bidirektionale Breitbandsystem Spectera von Sennheiser – der bislang größte Broadcast-Einsatz der Technik in den USA. Moderatorin P!NK nutzte dabei einen Prototypen des neuen Spectera-Handsenders, der im Herbst auf den Markt kommt.

P!NK nutzte über den Abend In-Ear-Monitoring, Headset- und Ansteckmikrofon am selben Bodypack sowie den kommenden Handsender mit einer Neumann-Kapsel KK 204. Ein einziges Spectera-SEK-Beltpack begleitete sie durch die Performance von »Lady Marmalade« aus »Moulin Rouge«, Publikumsinteraktionen, Moderationen und ein Tribut an das 30-jährige Broadway-Jubiläum von »Chicago«.

HF-Techniker Justin Milner überwacht die Übertragung der Tony Awards mit der SoundBase App und einem geschlossenen Kopfhörer HD 480 Pro.

Jon Lewis, Monitor-Engineer für P!NK, nutzte den Spectera-Bodypack als Transceiver für eine Kombination aus In-Ears und Headset-Mikrofon. Per Fernzugriff ließen sich alle Bodypacks überwachen und Einstellungen ändern; gesperrte Lautstärkeregler verhinderten ungewollte Verstellungen während der Tanzsequenzen.

Das Produktionsteam setzte zwei Spectera Base Stations ein, die im 12 MHz Spektrum das Äquivalent von 60 Schmalbandkanälen handhabten – parallel zu zahlreichen konventionellen Funksystemen auf derselben Bühne.

Mit der »Remote View«-Funktion von SoundBase Pro hat Scott Hoskins sein individuelles Dashboard eingerichtet.

Koordination und Fernsteuerung liefen markenübergreifend über die SoundBase App. Scott Hoskins, HF-Koordinator bei Firehouse Productions, konnte laut eigener Aussage kurzfristig weitere Mikrofone und In-Ears ohne zusätzliche Frequenzkoordination einbinden. Die per RJ45 und Cat5e angebundenen Antennen erlaubten spontane Anpassungen der Abdeckung; vier Antennen an der ersten und drei an der zweiten Base Station versorgten die gesamte Halle.

Über die Remote-View-Funktion in der SoundBase Pro App ließen sich individuelle Dashboards auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen, ohne zusätzliche Softwarelizenzen. Als Monitorkopfhörer kam ein Sennheiser HD 480 Pro zum Einsatz.

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