Blackmagic_Leader_2026_07

Anzeige

©Arri
Business

Arri trennt sich von seinem Rental Business

Der Kamera- und Lichttechnik-Hersteller verkauft seine globale Rental-Sparte an H2 Equity Partners. Der Deal erfolgt im Rahmen eines Management-Buy-outs.
©Arri

Dana Harrison wird die Position des CEO des weltweiten Vermietungsgeschäfts übernehmen.

Arri verkauft sein Rental Business in Europa, Großbritannien und Nordamerika an die Investmentgesellschaft H2 Equity Partners. Die bisherige Führungsriege von Arri Rental – Dana Harrison, Russell Allen und Tamim Essaji – übernimmt gemeinsam mit H2 Equity Partners das Ruder. Illumination Dynamics bleibt von der Transaktion unberührt und verbleibt im Arri-Konzern.

Interessenkonflikt als Auslöser

Hinter dem Schritt steckt ein strukturelles Problem: Als Hersteller beliefert Arri weltweit Kunden und Partner, von denen einige zugleich Wettbewerber der eigenen Vermietsparte sind. Mit der Trennung will das Unternehmen diesen Interessenkonflikt auflösen und sich als unabhängiger Technologiepartner der Branche positionieren. Die künftig eigenständige Rental-Gruppe soll nach einer Übergangsphase unter neuer Marke auftreten.

Thomas Riedel.

»Diese Transaktion ist ein Meilenstein für die strategische Transformation und Neuausrichtung von Arri«, sagt Thomas Riedel, Eigentümer von Arri sowie Gründer und Inhaber der Riedel Communications und der Riedel Group. »Sie ermöglicht es uns, unsere Investitionen noch gezielter auf die Weiterentwicklung unserer Technologien und neue Wachstumsbereiche auszurichten. Gleichzeitig kann sich das Vermietungsgeschäft dadurch weiterhin eigenständig entwickeln und zusätzliches Marktpotenzial erschließen.«

Alte Teams, neue Eigentümer

Trotz des Eigentümerwechsels bleiben die operativen Strukturen zunächst bestehen: Dana Harrison und Andy Shipsides führen ihre jeweiligen Regionen weiter, Harrison übernimmt zusätzlich den CEO-Posten der globalen Rental-Sparte. »Für mich und das Team ist das weit mehr als ein Eigentümerwechsel – es ist ein Bekenntnis«, so Harrison. Kunden würden weiterhin dieselben Teams und Standards vorfinden, nun aber mit der Freiheit eines eigenständigen Unternehmens.

Arri verkauft seine globale Rental-Sparte an H2 Equity Partners – hier der Standort in Ismaning.

Patrick Kalverboer, Managing Partner von H2 Equity Partners, sieht in Arri Rental eine starke Marktposition, gute Kundenbeziehungen und ein hochqualifiziertes Team, die perfekt zur eigenen Investmentstrategie passten. Gemeinsam mit dem bestehenden Management wolle man die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und zusätzliches Wachstumspotenzial erschließen.

Beide Unternehmen wollen auch nach dem Verkauf eng zusammenarbeiten: Arri bleibt Technologiepartner für alle Vermietfirmen, der Austausch mit Anwendern und Produktspezialisten soll weiterhin direkt in die Entwicklung neuer Technologien einfließen. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.

ArriArri RentalRiedel Communications
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Nikon trennt sich von MRMC ©MediakindMediaKind und Harmonic Video Business fusionieren Arri Rental eröffnet neuen Standort für Licht- und Grip in Wien © SWR/Thorsten HeinSWR trennt sich vom Großteil seiner Requisiten
Aja_Rec_2026_07

Anzeige

Most Popular

©Amazon Prime Screenshot

Amazon Prime Video überträgt Zverev gegen Sinner

©ARD

WM 2026: ARD und ZDF im Remote-Modus

MagentaTV: Die WM schläft nie – die Regie auch nicht

©Sony

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

©Broadcast Solutions / BFE

Broadcast Solutions übernimmt BFE

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense 4: Phishing im Mediensektor

Top 25 of the year
Lawo_Rec_2026_07

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

IBC_Rec_2026

Anzeige

Aja_Leader_2026_07

Anzeige

Tests

Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1
Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

HFF-Jahresschau 2026

Open Air Kino zum 13. Mal im Innenhof der Filmhochschule.
München
16.-18. Juli

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Women in Motion

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved