Arri trennt sich von seinem Rental Business

Arri verkauft sein Rental Business in Europa, Großbritannien und Nordamerika an die Investmentgesellschaft H2 Equity Partners. Die bisherige Führungsriege von Arri Rental – Dana Harrison, Russell Allen und Tamim Essaji – übernimmt gemeinsam mit H2 Equity Partners das Ruder. Illumination Dynamics bleibt von der Transaktion unberührt und verbleibt im Arri-Konzern.

Interessenkonflikt als Auslöser

Hinter dem Schritt steckt ein strukturelles Problem: Als Hersteller beliefert Arri weltweit Kunden und Partner, von denen einige zugleich Wettbewerber der eigenen Vermietsparte sind. Mit der Trennung will das Unternehmen diesen Interessenkonflikt auflösen und sich als unabhängiger Technologiepartner der Branche positionieren. Die künftig eigenständige Rental-Gruppe soll nach einer Übergangsphase unter neuer Marke auftreten.

»Diese Transaktion ist ein Meilenstein für die strategische Transformation und Neuausrichtung von Arri«, sagt Thomas Riedel, Eigentümer von Arri sowie Gründer und Inhaber der Riedel Communications und der Riedel Group. »Sie ermöglicht es uns, unsere Investitionen noch gezielter auf die Weiterentwicklung unserer Technologien und neue Wachstumsbereiche auszurichten. Gleichzeitig kann sich das Vermietungsgeschäft dadurch weiterhin eigenständig entwickeln und zusätzliches Marktpotenzial erschließen.«

Alte Teams, neue Eigentümer

Trotz des Eigentümerwechsels bleiben die operativen Strukturen zunächst bestehen: Dana Harrison und Andy Shipsides führen ihre jeweiligen Regionen weiter, Harrison übernimmt zusätzlich den CEO-Posten der globalen Rental-Sparte. »Für mich und das Team ist das weit mehr als ein Eigentümerwechsel – es ist ein Bekenntnis«, so Harrison. Kunden würden weiterhin dieselben Teams und Standards vorfinden, nun aber mit der Freiheit eines eigenständigen Unternehmens.

Patrick Kalverboer, Managing Partner von H2 Equity Partners, sieht in Arri Rental eine starke Marktposition, gute Kundenbeziehungen und ein hochqualifiziertes Team, die perfekt zur eigenen Investmentstrategie passten. Gemeinsam mit dem bestehenden Management wolle man die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und zusätzliches Wachstumspotenzial erschließen.

Beide Unternehmen wollen auch nach dem Verkauf eng zusammenarbeiten: Arri bleibt Technologiepartner für alle Vermietfirmen, der Austausch mit Anwendern und Produktspezialisten soll weiterhin direkt in die Entwicklung neuer Technologien einfließen. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.