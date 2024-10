Sonnet-Adapter: Zwei 4K-Monitore an einem Anschluss

Der Thunderbolt-Adapter mit Buspower verbindet zwei HDMI-Monitore mit bis 4K@120Hz mit einem einzigen Computeranschluss.

Mit dem Neuzugang erweitert Sonnet Technologies sein umfangreiches Monitor-Adapter-Portfolio für Computer mit Thunderbolt-Anschlüssen. Der Dual HDMI 2.1 Adapter wird per mitgeliefertem Kabel an einen einzigen Thunderbolt-Anschluss des Computers angeschlossen und ermöglicht so einen Betrieb mit Buspower. Er ist kompatibel mit Apple M Series Pro, Max und Ultra Mac sowie Intel Mac und Windows-Rechnern mit Thunderbolt-Ports.

Die Funktionen

Der Sonnet Thunderbolt Dual HDMI 2.1 Adapter ist eine Plug-and-Play-Lösung. Anwender können damit zwei 4K-Monitore an einem Thunderbolt-Port ihres Computers nutzen: bei Mac zwei 4K@60Hz-Display-HDMI-Bildschirme, bei Windows-Rechnern bis zu 4K@120Hz.

So lassen sich beispielsweise mehrere Anwendungen auf verschiedenen Bildschirmen öffnen und Details in Tabellenkalkulationen übersichtlich darstellen. Zudem kann der gesamte Bildschirm des Computers auf einem größeren Monitor gespiegelt werden. Und auch im privaten Einsatz punktet der Adapter: So kann der Computer an einen Fernseher angeschlossen werden, z.B. zum komfortablen Betrachten von YouTube-Videos.

Die Vorteile der Lösung

Leistungsstarke Computer wie das Apple MacBook Pro und ultradünne Windows-Laptops verfügen oft nicht über ausreichende Anschlussmöglichkeiten für Monitore und andere Peripheriegeräte. Mit dem busbetriebenen Thunderbolt Dual HDMI 2.1 Adapter von Sonnet können Benutzer zwei 4K@60Hz-Bildschirme – oder niedrigere Auflösungen wie 1080P@60Hz – gleichzeitig nutzen und benötigen dafür nur einen Thunderbolt-Anschluss ihres Computers. Der Adapter mit Buspower benötigt dabei weder Software noch ein eigenes Netzteil.

Der Dual HDMI 2.1 Adapter unterstützt nicht nur zwei 4K 60Hz HDMI-Monitore mit allen kompatiblen Computern bzw. zwei 4K 120Hz-Monitore mit neueren Windows-Computern, sondern auch je einen 8K 60Hz- und einen 4K 60Hz-Monitor gleichzeitig mit neueren Windows-Computern. Darüber hinaus können Anwender mithilfe des Adapters HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) verschlüsselte Inhalte von Streaming-Diensten (wie Netflix und Disney+) auf angeschlossenen Bildschirmen sehen – eine Fähigkeit, die anderen Adaptern fehlt.

UVP und Verfügbarkeit

Der Sonnet Thunderbolt Dual HDMI 2.1 Adapter ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 143 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.