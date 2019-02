Film-Digital hat begonnen, das Filmarchiv des IWF mit dem Scanner Spinner S zu digitalisieren – und rettet damit im Auftrag des TIB wertvolle Filme.

Wenn früher in der Schule ein 16-mm-Film gezeigt wurde, dann prangten oft auch die Logos von FWU und IWF auf der Leinwand. Das Institut für den wissenschaftlichen Film (IWF) in Göttingen, war ab 1953 sozusagen eine Zweigniederlassung des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU).

Das FWU mit Sitz in Grünwald bei München, ist das Medieninstitut der Länder und existiert weiterhin, das IWF hingegen wurde im Jahr 2010 aufgelöst.

Übrig blieb ein umfangreiches Filmarchiv. Zu den Schätzen, die im IWF-Filmarchiv liegen, gehören unter anderem auch zahlreiche Filme des Verhaltensforschers Konrad Lorenz und des Zoologen, Evolutionsbiologen und Verhaltensforschers Irenäus Eibl-Eibesfeldt — sowie Aufnahmen mit den Nobelpreisträgern Otto Hahn und Werner Heisenberg.

Das inhaltlich wertvolle Filmarchiv des IWF, inklusive aller Rechte, ging Ende 2012 an die Technische Informationsbibliothek (TIB) in Hannover. Die TIB hat nun begonnen, die Filme sukzessive über ihr AV-Portal online zugänglich zu machen – und klärt auch die Rechte, die damit verbunden sind. Dahinter steckt ein enormer administrativer, wie auch technischer Aufwand.

»Die Erhaltung des Filmbestandes des IWF ist eine besonders anspruchsvolle Aufgabe«, betont Thomas Bähr, Leiter des Bereichs Bestandserhaltung und Langzeitarchivierung an der TIB. Er erklärt weiter: »Es geht dabei nicht nur um die Frage der Umwandlung einer analogen Nutzungsform in eine digitale, sondern um einen Transformationsprozess, der auch umfangreiche Metadaten erfasst.« Um diesen Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten, braucht es eine intensive Zusammenarbeit zwischen Restaurierung, Digitalisierung und Langzeitarchivierung.«

Das IWF-Filmarchiv

Die ethnologische Filmsammlung des ehemaligen IWF umfasst 1.953 Filme. Was die Sammlung so besonders macht, sind die Inhalte: Das Filmarchiv dokumentiert Bräuche und handwerkliche Traditionen, aber auch kulturelle Prozesse unterschiedlichster Volksgruppen und Ethnien. Viele davon existieren heute gar nicht mehr, sodass diese Filme die letzten Zeugnisse vergangener Völker und Kulturen sind. Durch die Digitalisierung sollen diese Inhalte für die Forschung und Lehre – in erster Linie in den Fächern Ethnologie, Anthropologie und Filmwissenschaften – zugänglich werden.

Das findet aktuell statt, und zwar im Rahmen von »Delft«, was für »Digitalisierung Ethnologischer Filmbestand« steht. Teil des Projekts sind auch Langzeitarchivierung, Erschließung von Metadaten und Einbindung der digitalisierten Filme in das AV-Portal der TIB.

Film-Digital

Film-Digital aus Wedemark bei Hannover ist ein Unternehmen, das sich bereits seit 18 Jahren mit dem Thema Filmdigitalisierung auseinandersetzt. Die Firma hat schon eine Vielzahl an Lösungen entwickelt, um Super-8, Normal-8- und 16-mm-Filme zu digitalisieren (siehe auch früherer Artikel). Das Unternehmen bietet dafür Produkte, aber auch Dienstleistungen an.

Im vergangenen Jahr wählte die TIB dann Film-Digital als Dienstleistungspartner für das Delft-Projekt aus. »Wir dürfen somit den ethnologischen Filmbestand des IWF digitalisieren«, erläutert Ulrike Schmidt, Inhaberin von Film-Digital.

»Bevor es soweit war, mussten allerdings viele technische Fragen geklärt werden«, ergänzt Karl-Heinz Wulff, der als technischer Leiter von Film-Digital für die Entwicklung zuständig ist. Wulff hat unter anderem etliche eigene Produkte des Unternehmens entwickelt, die es ermöglichen, S8 und 16-mm-Filme mit umgebauten Filmprojektoren zu digitalisieren (Artikel).

Standards für die Digitalisierung von Archiven

Wenn es darum geht, ein Filmarchiv zu digitalisieren, stellen sich viele Fragen: In welchem Format liegen die Filme des Archivs vor? In welchem Zustand sind die Filme? Sind die Filme durch das Essigsäure-Syndrom schon geschrumpft, gewellt oder verdreht? Welcher Scanner eignet sich für das Abtasten des jeweiligen Materials am besten? Welcher passt vom Budget her in das Projekt? Und zudem: In welcher Auflösung und in welchem Format soll digitalisiert werden?

All das sind Fragen, die in Fachkreisen immer wieder diskutiert werden— und mit jeder neuer Entwicklung, jedem neuen Format und jedem neuen Scanner verändert sich die Diskussionsgrundlage.

Viele große Filmarchive, etwa die Library of Congress in den USA oder das Irish Film Institute haben für ihre Archive bestimmte, eigene Standards definiert. Andere beschäftigen sich noch weiter mit dem Thema. Für die Digitalisierung von 16-mm-Material haben sich jedoch die folgenden Parameter als gemeinsamer Nenner der Digitalisierung herauskristallisiert.

Es wird mindestens in 2K gescannt, das originale Seitenverhältnis wird in jedem Fall erhalten.

Hochwertige Einzelbildscanner nehmen dpx-Dateien auf. Je nach Framerate entstehen bei 16-mm-Filmen 1.440 Frames pro Minute. Die entsprechenden Bild- und Datenraten sollen in Echtzeit gescannt werden.

Der Film wird nur über zahnlose Walzen transportiert, damit er durch den Scanvorgang nicht beansprucht wird.

Die Schrumpfung wird gemessen und die Spannung des Films wird daran angepasst.

Alle auf dem Film befindlichen Informationen, auch im Randbereich, werden mitgescannt (Overscan).

Die Rohdaten werden nach dem Scan über Skripte verlustfrei komprimiert, etwa mit Matroska-Containern (mkv). Die Einzelbilder können später wieder verlustfrei extrahiert werden.

Die Transkodierungen werden mit Hilfe von Prüfsummen überwacht.

Die Metadaten des Scans werden mitgeliefert.

Derivate, also »handlichere« Nutzungskopien, werden zusätzlich für den Gebrauch kodiert.

Alle Informationen über den Urzustand des Films (etwa pH-Wert) und über die Vorgänge in der Digitalisierung werden dokumentiert.

