Qvest baut Audiosparte aus

Mehr spezialisierte Mitarbeiter, sowie Partnerschaften von Qvest Media mit Avid, Waves Audio, Universal Audio und Focusrite zielen darauf ab, die Präsenz des Unternehmens im professionellen Audiomarkt zu stärken.

Qvest Media intensiviert seine Aktivitäten im Audiobereich und verstärkt sich hierfür personell und mit neuen Vertriebspartnerschaften. Ein Schlüsselrolle sollen dabei Produkte von Avid spielen. Beratung und Systemintegration im Audiobereich sollen künftig weiter ausgebaut, der Vertrieb professioneller Audiotechnik gestärkt werden.

Qvest-Neuzugang ist der Audioexperte Jonathan Baker. Er wird als Sales Manager maßgeblich für den Ausbau des Avid-Audiogeschäfts bei Qvest Media verantwortlich sein. Für den Support von Audiokunden in Deutschland hat Qvest Media außerdem ein Serviceteam an seinem Berliner Standort aufgebaut.

Eine frühere berufliche Station des 42-jährigen Jonathan Baker war MusicStore, ein Einzelhandels- und Versandunternehmen mit weltweitem Vertrieb von professionellem Musikerbedarf mit mehr als 350 Mitarbeitern. Baker leitete dort die Abteilung Pro Audio. Außerdem war er auch schon als selbstständiger Systemintegrator für Avid-Installationen tätig. Gemeinsam mit Trainer Eric Horstmann von Avid wird Jonathan Baker in seiner neuen Funktion bei Qvest in Kürze einen ersten ProTools-S6-Workshop bei Qvest in Köln durchführen (1. Dezember 2016).

Qvest wird im Rahmen einer Vertriebsvereinbarung mit Avid zum deutschlandweiten Händler für den Top-End-Mischer von Avid, den Pro Tools S6. Der langjährigen Partnerschaft des System- und Handelshauses mit Avid im Videosegment, folgt damit auch im Audiobereich ein Ausbau der Beziehungen: Qvest hat nun Elite-Status in der Vertriebshierarchie von Avid erreicht. Das Handelshaus hat hierfür unter anderem in ein S6-Vorführgerät investiert und seinen Demopool um eine voll ausgebaute S6/M40-Konsole mit 32 Fadern, Post- und Joystick-Modul sowie komplettem Zubehör-Kit erweitert.

Weitere Verbindungen im Audiobereich

Neben der erweiterten Partnerschaft mit Avid hat Qvest noch weitere Verbindungen im Audiobereich geschlossen. Neben Waves Audio zählen nun mit Universal Audio und Focusrite, zwei weitere, führende Hersteller von Audio-Hard- und Software zum Portfolio des Unternehmens.

Auch die in diesem Jahr geschlossene Partnerschaft von Qvest und Fairlight besteht weiterhin, außerdem führt das Unternehmen Gespräche mit weiteren Herstellern.