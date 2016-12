Scisys kauft Annova

Die Gesellschafter von Annova und die Scisys haben vereinbart, die Unternehmen unter einem Dach zu vereinen. Scisys erwirbt hierfür 100 % der Anteile an Annova.

Scisys (die frühere VCS) ist in unserer Branche mit ihrem Geschäftsbereich Media & Broadcast aktiv, der Produkte im Bereich MAM, Radioautomation und -produktion anbietet und hier für seine Dira-Produktfamilie bekannt ist. Scisys übernimmt alle Anteile an Annova, dem Hersteller der OpenMedia-Lösungen.

Der Kaufpreis, den Scisys für Annova bezahlt, ist laut Meldung an die britische Finanzregulierungsbehörde zweistufig ausgelegt: Zunächst bezahlt Scisys eine erste Tranche in Höhe von 11,35 Millionen Euro. Die Höhe der zweiten Tranche hängt von der Geschäftsentwicklung bei Annova in den kommenden drei Jahren ab und beläuft sich auf bis zu 16,48 Millionen Euro.

Der Umsatz von Annova belief sich im Geschäftsjahr 2015 auf 7,5 Millionen Euro, der Ebit lag bei 1,1 Millionen Euro. Die Übernahme muss noch von den zuständigen Behörden genehmigt werden, erwartet wird aber ein reibungsloser Abschluss des Erwerbs bis Ende 2016.



Keine Änderungen im operativen Geschäft

Die Marke Annova und deren Produktportfolio sollen auch nach dem Erwerb durch Scisys erhalten bleiben, ebenso wie das bewährte Team unter der Führung von Michael Schüller als CEO weiterarbeitet.

In gleicher Weise wird der Scisys-Geschäftsbereich Media & Broadcast unter Leitung von Dr. Karl-Willi Pieper mit seiner Dira-Produktlinie in gewohnter Form erhalten bleiben.

Die Übernahme hat nach Firmenangaben das Ziel, beiden Unternehmen ein noch stärkeres Engagement im Medien- und Broadcast-Sektor und ein nachhaltiges Wachstum in den Schwerpunkten beider Unternehmen zu ermöglichen. Die Bündelung der Kompetenzen beider Unternehmen soll Synergien mit sich bringen, die sich bereits nach kurzer Zeit auch positiv für die Kunden und Geschäftspartner beider Partner auswirken sollen. Produktunabhängigkeit und die Unterstützung offener Standards sollen aber in beiden Unternehmensteilen als unabdingbare Aspekte ihres jeweiligen Geschäfts weiter bestehen.

Weiter heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens: »Der Geschäftserfolg und das damit verbundene Wachstum haben Annova die Möglichkeit eröffnet, ihre Produkte stets mit den neuesten Technologien weiter zu entwickeln und selbst Trends zu setzen. Stetig wachsende Anforderungen an ein modernes Redaktionssystem und immer komplexere Projekte erfordern aber ebenso den nachhaltigen Ausbau interner Prozesse und Strukturen. Nur so kann hohe Qualität dauerhaft gesichert und weiter verbessert werden.«

Annova und Scisys

Schon seit vielen Jahren nutzen viele Sender in Deutschland OpenMedia als Redaktionssystem, ein wichtiger Meilenstein in der jüngeren Firmengeschichte von Annova war zweifellos der im Jahr 2015 gewonnene Auftrag der BBC, das dortige Redaktionssystem ENPS durch OpenMedia zu ersetzen (Infos). Der Vertrag mit der BBC läuft über zwölf Jahre.

Um den Anforderungen gerecht zu werden und bestehendes Potenzial optimal zu nutzen, haben die bisherigen Annova-Gesellschafter sich dazu entschlossen, einen Partner zu suchen, mit dem Annova weiter wachsen und sich entwickeln kann. Nach einer intensiven Marktevaluierung hat sich Annova für die in Großbritannien und Deutschland ansässige Scisys entschieden, in der die Annova-Gesellschafter nach eigenen Angaben den perfekten neuen Partner und Eigentümer sehen.

Dabei spielte nach Firmenangaben auch die weitgehende Übereinstimmung der Unternehmenskulturen eine zentrale Rolle: Die Zufriedenheit der Kunden und Geschäftspartner, ein hohes Maß an Verlässlichkeit und partnerschaftliches Handeln sind für beide Unternehmen seit jeher von herausragender Bedeutung.