Abu Dhabi Media: »Live« investiert in Lawo V-Pro8

»Live« ist Dienstleister im Bereich Außenübertragung und für Abu Dhabi Media tätig. Aktuell hat der TV-Dienstleister in fünf neue V-Pro8 Einheiten von Lawo investiert.

Abu Dhabi Media (ADM) ist ein Medienunternehmen, das hinter mehr als 25 führenden Marken im TV-, Entertainment- und Multimedia-Markt im Nahen Osten steht. Darunter befinden sich Broadcast-, Publishing-Unternehmen sowie Digitale Dienste. Eines der Tochterunternehmen von ADM ist der TV-Dienstleister »Live«.

»Live« in Abu Dhabi ist langjähriger Lawo-Kunde, der bereits Audio-Produktionsmischpulte und das VSM-Steuerungssystem des deutschen Herstellers in seinen Ü-Wagen einsetzt. Mit den zusätzlichen V-Pro8 Einheiten gewinnt »Live« an zusätzlicher Flexibilität hinsichtlich Workflows, da V-Pro8 das Handling von Audio- und Video-Signalen in einem Tool vereint. Maßgeblicher Grund für die Entscheidung zum Einsatz der V-Pro8-Einheiten war deren Flexibilität und der vereinfachte Workflow.

Hamad Abdelrazaq, Head of Broadcast Engineering bei »Live«, zum Einsatz der V-Pro8 von Lawo: »Als Broadcast-Dienstleister, der in den unterschiedlichsten Produktionen im Einsatz ist, müssen wir unseren Kunden die flexibelsten und gleichzeitig kostengünstigsten Lösungen anbieten. Die V-Pro8-Einheiten sind das perfekte Tool, um dieses Ziel zu erreichen. Sie vereinfachen die Arbeitsabläufe und geben uns die Flexibilität, in unterschiedlichen Produktionsszenarios schnell und zuverlässig zu arbeiten.«

Hintergrund: Live

Das Unternehmen Live mit Sitz in Abu Dhabi betreibt mit zehn Fahrzeugen die größte Flotte an HD-Ü-Wagen der Region, ein umfassendes Angebot an SNG-Fahrzeugen und rund 3.000 Quadratmeter an voll ausgestatteten Studios.

Zudem ist Live mit einem Playout-Center aktiv, das den technischen Betrieb von 14 24h-TV-Kanälen sicherstellt. Der Bereich Postproduktion umfasst rund 20 Avid- und FCP-Arbeitsplätze. Ebenfalls angeboten werden Ingest– und Archiv-Services als Teil des größten historischen Filmarchivs in Abu Dhabi.