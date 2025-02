Oman TV investiert in Lawo-Technik

Das Informationsministerium Omans, auch bekannt als Oman TV, verwandelt seinen zentralen Theatersaal in einen hybriden Raum, der Live-Event-Funktionen mit umfassender Broadcast-Funktionalität vereint.

Im Mittelpunkt dieser Umwandlung steht eine moderne Audio-Infrastruktur, basierend auf der neuesten IP-Technologie von Lawo.

Das Projekt erfüllt die Anforderungen von Live-Aufführungen und die nahtlose Integration der 20 Studios von Oman TV für fünf landesweit ausgestrahlte Kanäle. Diese hybride Funktionalität macht das Theater zu einer vielseitigen Einrichtung, die in der Lage ist, sich mit anderen Studios für die gemeinsame Nutzung von Signalen in Echtzeit zu verbinden und gleichzeitig Live-Übertragungen und interne Veranstaltungen zu realisieren.

Herausforderungen der Hybrid-Funktionalität

Die Umsetzung des hybriden Konzepts für den zentralen Theatersaal stellte besondere Anforderungen, da traditionelle Auditorien selten über die für Broadcast-Anwendungen erforderliche Redundanz verfügen.

Oman TV plante diese Location als Einheit von Veranstaltungsort und zusätzlichem Sendestudio, das die nahtlose Signalübertragung im und aus dem Gebäude hinaus gewährleistet. Um diesen Anspruch zu erfüllen, war eine leistungsstarke und zuverlässige IP-Netzwerkinfrastruktur unerlässlich.

Der Systemintegrator Pixel Solutions aus Muscat arbeitete eng mit Lawo zusammen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. »Dieses Projekt war für uns von besonderer Bedeutung«, erklärt Anas Alkurdi, CEO von Pixel Solutions. »Dank der Lösungen und des Know-hows von Lawo konnten wir ein System entwickeln, das die hohen Standards von Oman TV nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Gleichzeitig hat unser Team wertvolle Erfahrungen im Bereich Broadcast-Audio gesammelt.«

Lawo-Technologie als Herzstück des »Central Theater«

Das Herzstück der Audio-Infrastruktur des zentralen Theatersaals bildet ein Lawo mc²56 MkIII Audioproduktionspult mit 32 Fadern, angebunden an eine A-UHD Core Audio Engine. Dieses Setup bietet außergewöhnliche Flexibilität und Rechenleistung, mit der mehr als 1.000 DSP-Kanäle verarbeitet werden können. Es ermöglicht den Technikern, den Audiomix für Live-Events zu steuern und gleichzeitig Signale für die Broadcast-Übertragung zu verwalten. Über 100 Audio-Ein- und Ausgänge werden nahtlos verarbeitet, was reibungsloses Routing und höchste Zuverlässigkeit sicherstellt.

Ergänzt wird das System durch zwei A-stage64 Stageboxen, die eine verlustfreie Signalübertragung im gesamten Veranstaltungsort und darüber hinaus ermöglichen. Sie erfüllen den ST2110-Standard und gewährleisten damit exzellente Audioqualität sowie hohe Ausfallsicherheit. Das zentrale Management aller eingebundenen Geräte erfolgt über die Home Management-Plattform von Lawo, die intuitive Bedienung und effiziente Abläufe in der hybriden Produktionsumgebung ermöglicht.

Integrierte AVL-Lösungen für eine umfassende Lösung

Neben der Broadcast-Audio-Technologie verfügt der zentrale Theatersaal über eine AVL-Installation (Audio, Video, Licht), um dem Publikum ein beeindruckendes Live-Erlebnis zu bieten. Eine 11 x 5 Meter große LED-Videowand von LEDman, die größte ihrer Art in Oman, prägt den Bühnenhintergrund. Über 60 Prolights-Scheinwerfer wurden in der wellenförmig gestalteten Decke über dahinter verborgene Laufstege installiert. Für die Beschallung sorgen Bose Professional ArenaMatch AM10-Lautsprecher und ShowMatch SMS118-Subwoofer, die in Zusammenarbeit mit dem Designteam von Bose für präzise Klangleistung konfiguriert wurden.

Zusätzlich sind Kommentatoren- und Dolmetscherkabinen mit Lösungen von Studio Technologies ausgestattet, darunter das Ansagepult Modell 214A und die Intercom-Station Modell 348.

Vorteile der Lawo-Lösung

Der Einsatz der IP-basierten Technologie von Lawo bringt Oman TV erhebliche Vorteile. Die stabile System-Redundanz garantiert unterbrechungsfreien Betrieb – ein entscheidender Faktor für Live-Übertragungen. Das modulare Design ermöglicht zudem eine einfache Skalierung für zukünftige Erweiterungen. Die intuitive Benutzeroberfläche der Home-Plattform erleichtert Arbeitsabläufe und reduziert sowohl Rüstzeiten als auch den Schulungsbedarf für die Anwender.

Meilenstein für Omans Rundfunkbranche

»Dieses Projekt bildet eine solide Grundlage für die zukünftige Weiterentwicklung der Rundfunklandschaft im Oman«, betont Anas Alkurdi. »Es ist ein Beleg dafür, wie lokale Expertise und globale Technologie zusammen zu ausgezeichneten Ergebnissen führen.«