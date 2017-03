BFE erneuert Broadcasting-Infrastruktur in Usbekistan

Usbekistans National Radio and TV Company (NRTV), die zentrale Rundfunkanstalt des Landes, beauftragt BFE, die komplette Infrastruktur ihres Broadcasting-Centers und aller Regionalstudios zu überholen.

Der Systemintegrator BFE zeichnete bereits für einige der aktuell eingesetzten Einrichtungen verantwortlich. Im Zuge des Projektes wird die in Betrieb befindliche SD Technologie durch eine moderne HDTV-/IP-Produktionsumgebung ersetzt. Neue Workflows adressieren zudem den zunehmenden Bedarf an Inhalten und deren Auslieferung.

In Taschkent wird BFE ein Upgrade des Hauptschaltraums mit IP-TV Technik von Teracue, einem SI Media Sendeautomationssystem für 12 Kanäle, sowie einer Riedel Kommandoanlage ausführen. Das Projekt wird während dem laufenden Fernsehbetrieb realisiert. 100 Redaktionsarbeitsplätze werden an das zentrale Archiv mit Speicherlösung von Harmonics angeschlossen. Im Archiv wird außerdem ein LTO-Bandroboter und ein MAM-System eingebaut, welches das Broadcasting-Center mit den 12 Regionalstudios in Navoiy, Samarkand, Nukuss und anderen verbindet. Redakteure in allen Studios erhalten so die Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen und diese zu teilen. Die Verbindung wird über Glasfaserstrecken geleitet, um hohe Bandbreiten und maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. Die Regionalstudios werden ebenfalls mit Automationssystemen und Speicherlösungen ausgerüstet.

Drei HD-Studios mit jeweils fünf Kameras entstehen im Broadcasting-Center, ebenso wie zwei neue Nachrichtenstudios mit Kamerarobotik-Systemen und benachbartem Newsroom mit 60 Arbeitsplätzen. Ross Virtual Solution Komponenten werden eingesetzt, um ein virtuelles Set zu aufzubauen. Zusätzlich wird das bestehende Media Center um vier Kamerazüge ergänzt.

Zuletzt umfasst das Projekt auch die Aufrüstung der mobilen Produktionseinheiten. Zwei bestehende Ü-Wagen werden um je zwei Kamerazüge erweitert.

Jürgen Loos, Vertriebs- & Marketingleiter bei BFE sagt dazu »NRTV begleitet uns bereits seit vielen Jahren als seiner unserer Top-Kunden. Wir stehen dafür, einzigartige Lösungen mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Service zu bieten. Das ist es, was unsere Kunden an uns schätzen und das ist der Grund warum wir besonders stolz darauf sind, ein weiteres Mal von NRTV für ein Projekt dieser Aktualität und Größenordnung ausgewählt worden zu sein. Wir freuen uns auf das Projekt und die Zusammenarbeit mit dem NRTV-Team.«